Actividades deportivas en Hernández. Pancartas y carteles para hacer referencia a una problemática actual como es el bullyng.

El pasado sábado en las instalaciones del Polideportivo se llevó a cabo el partido de fútbol por la Liga de Fútbol Infantil, previsto con la categoría 2011, entre la Escuela Municipal de Hernández y el Club Deportivo Libertad de Nogoyá.

Antes de iniciar el partido los niños hicieron referencia a través de pancartas y carteles a la problemática del bullying.

El domingo, en Victoria, en el Club 25 de Mayo, las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 participaron de la tercera fecha de la Liga AVIER de vóley.

En Crespo, el Club Atlético Sarmiento, con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la institución, organizó un encuentro de fútbol, donde la categoría 2015 de la Escuela Municipal de Fútbol local participó de partidos contra el club anfitrión, el Club Atlético Unión y la Asociación Deportiva Cultural, todos de la ciudad de Crespo.