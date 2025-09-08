- Publicidad -





La propuesta consiste en una pedaleada recreativa por las calles de la ciudad, con un recorrido aproximado de 12 kilómetros.

- Publicidad -





El punto de encuentro será en la sede del club, ubicada en De las Azucenas 1320. Desde allí partirán los ciclistas para compartir una salida al aire libre y disfrutar de una jornada deportiva en el marco de este nuevo aniversario de la institución.

La invitación es para todas las edades, aunque se aclaró que los menores de 12 años deberán participar acompañados por un adulto.

Al finalizar la pedaleada, los organizadores compartirán un refrigerio en la sede del club, como cierre de la actividad.