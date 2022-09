- Publicidad -





El pasado fin de semana en Urdinarrain se concretó la incorporación del Centro Comercial de Crespo a la Cámara Entrerriana de Turismo. Crespo será sede de la próxima reunión de la entidad provincial. Próximamente proyectan la conformación de una Cámara que agrupe a gastronómicos y hoteleros



El Presidente del Centro Comercial, Leonardo Diez, comentó a SOLNoticias en una reunión realizada en Urdinarrain ya «se aceptó la incorporación de nuestro Centro Comercial y a partir de ese paso estaremos avanzando en conformar en Crespo la Cámara de Gastronómicos y Hoteleros.»

Además el dirigente confirmó a este medio que la próxima reunión que se realice se hará en Crespo. «Hicimos la invitación» y dicha reunión coincidirá con la fecha de realización de la Fiesta Nacional de la Avicultura. Consideramos que «será un buen momento para que los representantes de la Cámara de Turismo; y al mismo tiempo estaremos presentando nuestros proyectos para debatir».

Proyectan la conformación de una Cámara de Gastronómicos y Hoteleros

Ya concretado el primer paso, la comisión proyecta conformar la nueva cámara de la ciudad de Crespo. «Una vez pasada la cena del comerciante, estaremos convocando a los comerciantes y hoteleros de la ciudad para elaborar un plan de trabajo», afirmó Diez.

Diez consideró a éste hecho como algo muy importante para la ciudad ya que se va a empezar a trabajar en el aspecto turístico, desde la parte gastronómica y la parte hotelera. “El Centro Comercial está ya prácticamente organizado para crear la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos dentro de Crespo. Vamos en pos de trabajar por el turismo, de ver desde lo comercial también, ver qué oportunidades tenemos. Crespo tiene muy buenas oportunidades en ese sentido, desde el turismo medicinal, el turismo de eventos, el turismo rural; nos estamos capacitando también en eso, hemos hecho ya varios congresos. Le vamos a dar a Crespo un perfil más turístico desde el Centro Comercial, obviamente también trabajando con la municipalidad”, adelantó.

Resaltó también la importancia de estar en la Cámara entrerriana de Turismo, ya que da la posibilidad de traer a Crespo cosas de otros lugares o exportar cosas desde nuestra ciudad, por ejemplo, «Comercios en Red» . Sabemos que es algo que ya se practicó en Urdinarrain, lo están haciendo en Villa Elisa desde el Centro comercial, y es algo que surgió acá en Crespo, y tuvimos una propuesta de llevarlo a toda la provincia, de hacer un comercio en red a nivel provincial, son cosas importantes, ideas de Crespo que se exportan al resto de localidades de la provincia”, contó.

Sobre las ideas que se están manejando contó que se está pensando en el turismo rural, que se puede integrar con el turismo religioso. “Hoy en día se hace un recorrido por las aldeas por ejemplo, se puede trabajar en esos aspectos integrando lo hotelero, lo gastronómico, dándole un buen servicio a la persona que viene, trabajar aspectos de imagen”, dijo. También comentó que tienen ideas como las de impulsar que todos los gastronómicos usen uniformes para atender a los clientes, desde un mozo que atiende en un restaurante, una heladería, una panadería. “Son detalles que tenemos que trabajar para el aspecto turístico, que cualquier persona que venga a Crespo tenga un buen delivery si está alojado en un hotel para poder comer. Hay que impulsarlas desde el Centro Comercial porque son cosas que tienen costos, pero si las trabajamos en conjunto y si las trabajamos a través de una cámara se pueden bajar los costos.

Además aseguró que el Centro Comercial puede tener sus propias cámaras desde lo que es el estatuto, sin embargo hasta el momento no tiene ninguna de estas cámaras, “por eso nos pareció importante dar el primer paso con esta Cámara de Gastronómicos y Hoteleros y, trabajar el turismo desde diferentes aspectos y aportes que podamos realizar”.

También opinó que localidades con éste tipo de cámaras avanzan muchísimo en el turismo. “El turismo lo que tiene de particular es que beneficia a muchos sectores en lo económico, y a toda la ciudad. Es importante no perderlo de vista”, y agregó que si bien la ciudad de Crespo no cuenta con recursos naturales importantes, hoy el turismo va desde el turismo medicinal, el turismo rural, religioso, desde muchos aspectos., y desde el tema productivo, “hemos visto casos de otras localidades donde gente va a visitar empresas. Nosotros acá tenemos la avicultura, un desarrollo fenomenal, podemos traer gente que conozca incluso el proceso productivo de la parte avícola. Se puede crear un producto turístico en ese sentido, debemos trabajarlo para que derrame, eso trae recursos que quedan en la localidad”, detalló.

