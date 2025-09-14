- Publicidad -





El Ministerio de Desarrollo Económico comenzó a capacitar a efectivos de la Policía de Entre Ríos en normativas agropecuarias y ambientales. El encuentro, que reunió a más de 30 efectivos en la Asociación de Citricultores y Empacadores de Chajarí, contó con la participación de autoridades provinciales, legislativas y nacionales.

La jornada de formación contó con la participación de personal de los puestos camineros y la Brigada de Abigeato de los departamentos Federal, Federación y Concordia. En el taller, se abordaron temas como la ley 11.178, a cargo de la directora de Agricultura, Carina Gallegos, y Germán Martínez, del Departamento de Sanidad Vegetal. También se instruyó sobre la ley 27.279, que regula la gestión de envases vacíos de fitosanitarios, con las exposiciones de la coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias, Gabriela Joubert, y del director Legal y de Gestión Ambiental del Agua de la Secretaría de Ambiente, Osvaldo Fernández.

- Publicidad -





La diputada provincial Gabriela Lena, presente en el encuentro, destacó el compromiso del Estado de formar a las fuerzas de seguridad en normativas cruciales para la producción y el cuidado del ambiente. Además, Francisco Leprón, del programa HLB de Senasa, explicó el uso del Documento de Tránsito Vegetal electrónico y la importancia de los controles en las rutas. Por su parte, Gabriela Zermatten, de la Asociación Campo Limpio, detalló el funcionamiento del sistema de acopio y trazabilidad de los envases vacíos de fitosanitarios.