El HCD aprobó por unanimidad nominar al edificio ubicado en el Campo Yapeyú. La decisión se enmarca en una política de memoria y reconocimiento comunitario, impulsada desde el ámbito municipal y legislativo, que busca poner en valor a personalidades que dejaron huella en la historia local a través del compromiso social y deportivo.

En la sesión de este miércoles, el Honorable Concejo Deliberante de Crespo aprobó por unanimidad la ordenanza que designa con el nombre “Edificio Adolfo Decoud” al espacio recientemente construido en el Complejo Campo de Deportes Yapeyú, que integra un alojamiento para delegaciones, un Punto Saludable y un gimnasio. “Nombrar un espacio público no es un hecho menor: «es una forma de hacer memoria colectiva, de reconocer a quienes nos marcaron un camino y de transmitir a las nuevas generaciones los valores que nos identifican como comunidad”, destacaron desde el bloque oficialista.

Adolfo Decoud, fallecido en 2018, fue maestro, docente de Educación Física y pionero en el impulso de diversas disciplinas deportivas en la ciudad. Desde el básquet femenino hasta la creación de la Escuela Municipal de Atletismo, su tarea trascendió el plano deportivo para convertirse en una labor social y formativa, transmitiendo valores de respeto, solidaridad y esfuerzo.

Los concejales subrayaron que este tipo de reconocimientos no solo recuperan la memoria de quienes contribuyeron al crecimiento de Crespo, sino que también consolidan la presencia del Estado como garante de la preservación histórica y como promotor de la identidad local.

Con esta medida, la ciudad inscribe el nombre de Adolfo Decoud en uno de los espacios que mejor representan su legado: un lugar destinado a la salud, el deporte y el encuentro de la comunidad.

SOLNoticias