Tras las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires, diversos referentes del PJ de Entre Ríos elogiaron el triunfo de sus pares por sobre La Libertad Avanza. “Vivimos en un país donde hacer pasar hambre a la gente, meterse con los débiles y burlar nuestra bandera nunca va a ser gratis”, señaló Ledesma.

El peronismo bonaerense consiguió este domingo su mejor elección legislativa en dos décadas: ganó en seis de las ocho secciones, algo que no lograba desde 2005. Sólo la Quinta y la Sexta quedaron en manos de la oposición, mientras que en el resto del territorio, incluido el interior, consiguió victorias que en otras oportunidades se le habían negado.

Fuerza Patria obtuvo ayer 47,28% sobre el 33,71% de La Libertad Avanza (LLA). El contraste con la historia reciente es evidente. Entre 2009 y 2021, el peronismo acumuló derrotas sucesivas en el interior bonaerense, que actuó como contrapeso de su hegemonía en el conurbano.

Stefanía Cora (senadora nacional): Felicitaciones a todas las compañeras y compañeros por esta victoria peronista en PBA. El pueblo está dando mensajes contundentes de que merecemos vivir en un país donde las autoridades gobiernen pensando en su pueblo, destinando presupuesto a resolver sus problemas, con empatía y responsabilidad. Con mucho trabajo y en unidad hay futuro”.

Blanca Osuna (diputada nacional): «´Le pusimos freno al gobierno de Milei´. ´El triunfo bonaerense es para para todos los argentinos´. Gracias CFK y Kicillof”.

Tomás Ledesma (diputado nacional): “Síganle poniendo clavos al cajón y fecha de vencimiento al peronismo. Con la principal electora presa más de 13 puntos de diferencia. Vivimos en Argentina. Un país donde hacer pasar hambre a la gente, meterse con los débiles y burlar nuestra bandera nunca va a ser gratis”.

Enrique Cresto (diputado provincial): “¡Felicitaciones Axel Kicillof! Los bonaerenses ratificaron su confianza en tu gestión. Este triunfo es un freno al ajuste y la crueldad del gobierno nacional. Con unidad, vamos a impulsar el desarrollo y progreso de nuestra Patria. ¡Fuerza Patria!”.

Andrea Zoff (diputada provincial): “El pueblo bonaerense eligió: peronismo y justicia social por encima del ajuste. Felicitaciones a los compañeros y compañeras electos en una jornada democrática ejemplar. A trabajar con responsabilidad y convicción por la confianza que la gente depositó”.

Rosario Romero (intendenta de Paraná): “Felicitaciones al Gobernador Kicillof y a los candidatos del peronismo, por el triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires”.

David Cáceres (vice intendente de Paraná): “Un gran triunfo del peronismo en provincia de Buenos Aires y un fuerte respaldo a la gestión del gobernador Kicillof y las y los intendentes peronistas. Felicitaciones! Somos la alternativa para ponerle un freno a Milei”.

Adán Bahl (ex intendente de Paraná – candidato a senador nacional): “El peronismo está de pie. En cada compañero, en cada corazón bonaerense. Hoy empieza un futuro que nos contiene a todos. La unión es la fuerza”.

Guillermo Michel (ex director de Aduana – candidato a diputado nacional): “La fuerza del peronismo es la esperanza del pueblo. Con unidad, organización y militancia, la provincia de Buenos Aires le puso un freno al ajuste del gobierno nacional. Felicitaciones a los candidatos de Fuerza Patria. Nuestro movimiento siempre representa a las amplias mayorías defendiendo la producción, el trabajo y la justicia social. Tenemos la fuerza”.

Marcelo Casaretto (ex diputado nacional): “PALIZA. Derrota catastrófica para el Modelo MILEI FRIGERIO. En la Provincia de Buenos Aires fueron derrotados por 13 puntos de ventaja. El cruel ajuste sobre el pueblo argentino en esta manera de gobernar mereció el castigo de los bonaerenses 40% del padrón nacional. El 26 de Octubre FUERZA ENTRE RÍOS”.

Néstor Loggio (ex diputado provincial): “El contundente triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, nos da la alegría de saber que le llegó el final al ajuste salvaje, Axel pone en agenda la producción y el trabajo contra la timba financiera y las coimas de Karina”. (APFDigital)