El legislador del radicalismo se manifestó en contra del uso obligatorio del barbijo. Sostuvo además su preocupación por el alto grado de deserción escolar que tiene la provincia. «Hay un abandono importante y se agravó con la pandemia», afirmó. Audio



El diputado provincial por el radicalismo, Eduardo Solari, presentó un pedido de informes al Estado Provincial en donde plantea la necesidad de reincorporar a la escuela a los niños y jóvenes en edad escolar que no están asistiendo, además se manifestó en contra de que se continúe usando barbijo obligatoriamente en las escuelas.

El legislador mantuvo un diálogo con SOLNoticias, en donde habló sobre su preocupación por la deserción escolar. Según contó, Solari tiene interés en saber que está haciendo el gobierno provincial para lograr la reincorporación de los estudiantes que abandonaron la escuela, «hay un abandono importante en Entre Ríos desde hace muchísimos años que se agravó durante la pandemia, yo quiero saber con precisión qué está haciendo el gobierno para que vuelvan esos chicos y chicas a la escuela, en nivel primario y sobretodo secundario donde el abandono sabemos es de un porcentaje notable «, explicó.

Al respecto del uso obligatorio del barbijo y sobre el debate que existe al respecto entre el Ministerio de Salud de la Nación, y el de Educación, el diputado se manifestó en contra del uso obligatorio. En el pedido de informe que realizó hace aproximadamente diez días, del cual aún no tuvo contestación, también planteó ese tema.»Yo insisto en que no debe ser obligatorio el uso del barbijo en las escuelas porque no hay una base científica contundente que indique que en los chicos impide el contagio», opinó. Asimismo consideró que los niños de nivel primario son muy gestuales, por lo que se mueven y sacan el barbijo, es por eso que no puede hacerse un uso riguroso del mismo. «El uso tiene que ser optativo, de ésta manera creo que se va a facilitar la enseñanza que los chicos tienen que recibir qué es lo más importante de todo”, dijo.

Abandono escolar

Sobre de la deserción escolar, Solari reiteró que desde aproximadamente veinte años el abandono y la repitencia en el nivel secundario en la provincia de Entre Ríos es enorme, y consideró que no debería haber cuestión más importante para tratar en el Consejo General de Educación que ese, » El CGE debería pensar en ir a buscar esos chicos, esa es la función principal para cumplir la ley, es el ciclo obligatorio que va hasta el fin del secundario, es obligatorio por ley tanto nacional como provincial».

El entrevistado resaltó que no ve que el gobierno de la provincia en los últimos años haya tomado medidas firmes para que vuelvan esos adolescentes a las aulas, y que la situación se agravó con la pandemia porque muchos no pudieron conectarse por diversos motivos, como falta de internet, o cuestiones tecnológicas. «Esos chicos necesitan una recuperación de saberes urgente porque las graves consecuencias las vamos a ir viendo con el correr del tiempo. Hay chicos que no están preparados para acceder a un trabajo y mucho menos para ir a la universidad», aseveró.

También se refirió a las consecuencias de la educación virtual comentando que hay chicos que llevando tres o cuatro años escolarizados ni siquiera saben sostener la birome y el lápiz, y que hay un gran atraso en el aprendizaje en materias como matemáticas y lengua, según muestran estadísticas. Solari volvió a insistir en que es «fundamental que el Estado busque a esos chicos que han abandonado, que siguen repitiendo. La solución no es que sigan pasando de año debiendo cinco, seis, ocho materias, la solución es que vuelvan, cumplan los 190 días de clase y se recuperen saberes perdidos en años anteriores.»

Hacia el final de la entrevista expresó que el tema del abandono escolar preocupa a docentes y a padres que hacen el esfuerzo para mantener a sus hijos en la escuela, y que los chicos deberían estar recibiendo una educación «con un nivel que evidentemente no se está dando en los últimos años».

