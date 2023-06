- Publicidad -





Este martes la justicia entrerriana determinó la suspensión del juicio a prueba para el camionero involucrado en el accidente fatal en el que falleció Liliana Hetze. Familiares de la víctima no aceptarán el ofrecimiento económico y evalúan apelar



El trágico hecho ocurrió el pasado 11 de abril cuando la mujer de 61 años salía de Crespo por el acceso Perón para ingresar a la ruta 131 fue embestida por un camión y falleció en el acto.

Según indicaron fuentes judiciales, en la audiencia se acordó entre las partes la suspensión del juicio a prueba o probation por el término de un año para el camionero y un resarcimiento económico de 10.000 pesos para los familiares de la víctima.

La Jueza de Garantías Nº 7 Dra. Carola Bacaluzzo resolvió «disponer la suspensión del juicio a prueba según Art. 76 del Código Penal para el camionero,» quien deberá realizar tareas comunitarias por 96 horas durante un año.

Qué dice la familia de la víctima

Un familiar de la mujer aseguró a SOLNoticias que no hubo ningún acuerdo de aceptar el resarcimiento económico ni del camionero ni de la empresa, incluso «vamos a apelar la decisión de la jueza».

Si bien las pericias indican que el test de alcoholemia realizado al camionero de Viale dio negativo, lo que no pudo determinarse fehacientemente es la velocidad que llevaba el camión al momento del accidente. Sobre este último punto la parte defensora esta evaluando una posible apelación.

Según indicó a este medio el hijo de la víctima, es que se acordó con el representante legal Dr. Santiago Brugo de no aceptar el ofrecimiento como una forma de resolución del caso. «Nosotros no vamos a aceptar el arreglo económico y el caso no está cerrado, vamos a apelar, reiteró

