Se trata de Mariano Corvalán, quien baleó a su pareja y luego quiso suicidarse. Fue dado de alta. Ahora, deberá cumplir la medida en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.

El juez de Garantías Ignacio Telenta hizo lugar al pedido del fiscal Jorge Gutiérrez y dispuso 50 días de prisión preventiva para el agente policial Mariano Leonel Corvalán, de 38 años, imputado por tentativa de femicidio agravado por alevosía y por ser funcionario público, contra su pareja, Carolina Huck, de 31 años, en Gualeguaychú.

Corvalán deberá cumplir la medida en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, ubicada en avenida Del Valle y Lavalle, según confirmó a R2820 el jefe Departamental de Policía, Luis Báez.

El agente había recibido el alta médica el viernes, tras recuperarse de un disparo que él mismo se provocó en el rostro con su arma reglamentaria, minutos después de atacar a Huck. Ahora se encuentra bajo tratamiento psicológico supervisado por personal de la Jefatura.

El estado de Carolina Huck

La víctima permanece internada en una sala común del Hospital Centenario. El disparo, efectuado con un arma 9 milímetros, ingresó entre el tórax y el abdomen, provocándole graves lesiones en órganos internos y en la columna vertebral, lo que le impide caminar.

El violento episodio ocurrió la noche del domingo 24 de agosto, pasadas las 21 horas, en la vivienda de La Rioja y Gutenberg, frente a la hija de la pareja, de apenas 5 años, publicó R2820.

Tras dispararle a Huck, el propio Corvalán llamó a la Policía y solicitó una ambulancia al hospital Centenario. Incluso colaboró en la carga de la mujer para su traslado. Sin embargo, minutos más tarde, al llegar un patrullero de la comisaría Cuarta, el agente se disparó en el rostro en plena calle.

El fiscal Jorge Gutiérrez lleva adelante la Investigación Penal Preparatoria. Desde que fue internado en terapia intensiva, Corvalán permaneció con custodia policial hasta que su estado de salud permitió el traslado a la comisaría, donde ahora espera el avance de la causa. (APFDigital)