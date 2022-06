- Publicidad -





El encuentro organizado en forma conjunta por CALISA del Grupo Motta y el Municipio, se llevará a cabo el lunes 6 en el Auditorio Eva Perón y se extenderá desde las 8:00 hasta las 20:00

En el marco del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, que será el próximo 7 de junio, se realizará una actividad abierta al público general el próximo día lunes 6 de junio.

Vanina Muñoz del área de Bromatología de la Municipalidad de Crespo, la principal encargada y César Sack, del área de Calidad del Frigorífico del Grupo Motta, hablaron con SOLNoticias sobre el evento.

Muñoz comentó que las actividades son abiertas para todos los interesados y de las mismas también participarán las escuelas. “La idea es trasmitirle a los chicos de las escuelas y a quienes les interese las cinco claves de inocuidad alimentaria, sobre las enfermedades que se pueden trasmitir a través de la mala manipulación de los alimentos, y también hacerlos participar de actividades didácticas”.

También mencionó que desde el Municipio siempre se brindan capacitaciones sobre la manipulación adecuada, dando claves de inocuidad, y demás, pero este año se unieron al Grupo Motta para celebrar el día. “Desde la Organización mundial de la Salud todos los años el 7 de junio se celebra el dia Mundial de la Inocuidad Alimentaria; todos los años tiene diferente lema, éste año es ´Alimentos seguros, mejor salud´, y fuimos convocados por el Grupo Motta para trabajar en conjunto para trasmitir de manera clara y fácil aquello que tiene que ver con las enfermedades que se pueden trasmitir a través de los alimentos”

Por su parte, César Sack contó que Grupo Motta tiene un espacio solidario, “Activamos”, que comenzó al inicio de la pandemia. En ese tiempo se llevaron a cabo distintas acciones, y hoy en día abarca una parte de lo que hace a la inocuidad alimentaria. Reiteró que el encuentro es para todo el público, y van a estar presentes todos los profesionales del Grupo Motta y también toda la parte del área de bromatología de la Municipalidad, “vamos a dar charlas más profundas sobre las cinco claves, para que la gente se saque sus dudas y puedan interiorizarse un poco más”, dijo. Más adelante enfatizó en la importancia de que la gente comprenda porqué es tan importante que un alimento sea inocuo, “un alimento inocuo es un alimento sano, que no te va generar ninguna enfermedad”.

Al respecto de la participación de los estudiantes de primaria, aclaró que las escuelas estarán en determinados horarios para tener una buena coordinación en los tiempos, pero igualmente cualquier persona puede entrar. También se realizará un juego didáctico educativo, y se van a estar entregando presentes. “El juego comprende una ruleta en la que van a estar las cinco claves y vamos a estar preguntándoles a los chicos y explicándoles que son las cinco claves”, detalló.

Sack mencionó brevemente las cinco claves a tener en cuenta, éstas son son: Mantener la limpieza, separar alimentos cocidos y alimentos crudos, cocinar completamente los alimentos, mantener alimentos a temperatura segura,y usar agua segura. Sobre los tipos de contaminacion a los que están expuestos los alimentos mencionó que “Hay distintas formas de que un alimento se altere, por ejemplo alguien que está cocinando usando una tabla cortando un pescado, después sobre esa misma tabla donde cortó el pescado crudo corta tomate, esa es una contaminación indirecta porque estas utilizando un elemento”.

Vanina Muñoz, por su parte explicó que hay que brindar información para que la gente pueda modificar costumbres que tiene desde hace años para reducir la gran cantidad de enfermedades que puede producir el no manipular los alimentos de forma adecuada a la hora de cocinar. “Puede pasar algo tan simple como no lavarse las manos al momento de cocinar, no tener la vestimenta adecuada y que caigan pelos, estar usando anillos que pueden quedar dentro de la preparación. Puede existir también contaminación química,ofísica. Son cosas simples que suceden no sólo en las empresas sino en las casas. Compartir el espacio donde se cocina con algún animal doméstico también es un tipo de contaminación”, dijo.

También comentó que en el 2005 la OMS simplificó ésta información elaborando éstas cinco claves de inocuidad alimentaria sobre las que trabajarán, para que sean más claras y fáciles de enseñarse y de aplicarse, tanto a adultos en empresas como a niños en las escuelas.

Sobre el correcto método para higienizar la cocina, especificó que hay que limpiar y desinfectar siempre las superficies de contacto. «La desinfección elimina bacterias y todo lo que el ojo no ve, y la limpieza es lo más grueso, es sacar migas, cáscaras y demás, pero siempre tienen que ir de la mano las dos cosas”, y sobre el uso del alcohol al 70 % comentó que funciona como método auxiliar. Para realizar una correcta desinfección para dejar la superficie de contacto con la menor cantidad de carga bacteriana posible recomendó utilizar productos como soluciones cloradas, desinfectantes específicos avalados por SENASA para la industria alimentaria, y para eliminar restos de grasa donde puedan generarse colonias bacterianas se debe usar detergente. Asimismo no recomendó los preparados caseros.

