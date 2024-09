Según dijo hay muchísimos anteproyectos para hacer, «pero que en la parte pública a veces la gente se resiste, le cuesta más adaptarse, no hay permeabilidad para la adaptación, vivimos en momentos complejos, si se quiere implementar algo hay que negociar de a poquito, hacer los pre estudios». Explicó que implicaría poner todo un sistema computarizado, y ejemplifica diciendo, «si vos quisieras poner todo un sistema computerizado en la radio sin consola, ahora vienen consolas digitales, se te rompe la computadora o te hackean la computadora te quedaste sin nada, entonces tus personas de computación tienen que estar muy bien preparadas en ciberseguridad. Tenés que comprar programas especiales para protegerte, tendrías que pagar los antivirus, no usar los gratuitos.

Hay muchas adaptaciones para hacer porqué del proceso analógico que hoy está al proceso digital hay una gran preocupación que es la ciberseguridad», y comentó que en unos días la policía de Entre Ríos va a estar dictando un curso para todos áreas pertinentes sobre ésto porque «imagínate que hoy se paga el túnel, se junta el dinero Prosegur, se busca la plata, la lleva al banco y después eso va a desaparecer, va a ser todo digital porque vas a pagar con la tarjeta de crédito, se va a acreditar directo a la cuenta y si te hackean la cuenta te hackean las cosas, entonces mucha gente dice que con lo analógico ve que la plata está, con lo otro no sé sabe dónde está, ni si va a estar, entonces también es una adaptación que no es tan linda como parece. Hay que ser muy profesionales a la hora de hacer las cosas porque no es nomás venir y poner y que después no te ande». los cambios se empezarían a desarrollar a partir de éste año y también habría otras modificaciones en favor de la seguridad dentro del túnel cómo la instalación de cámaras. «Hay un trabajo muy fuerte del arquitecto López Segura con el encargado de lo que serían los precursores químicos para hacer las drogas, y además con el Ministerio de seguridad con la colocación de cámaras térmicas, colocación de pesaje de los vehículos automáticos y además por el tema de la trata unas cámaras especiales que ven adentro dentro de los vehículos porque el túnel es un fusible entre dos provincias. Éste año pasó un cargamento de explosivos que detuvieron después en Cerrito y hace poco que detuvieron que están acá en Crespo esos precursores químicos, un vehículo eso que no está habilitado para transportar ese tipo de materiales, si explota ahí adentro sería una catástrofe inconmensurable. Siempre el área de control del túnel está a cargo del arquitecto Sebastián Romero, en la parte de tránsito le facilita a la policía los registros fílmicos porque hay robos, hay eventos, hay un montón de cosas que pasan interprovincialmente». Luego dijo que los motivos por los que el costo del peaje es tan elevado es porque en el túnel funcionan máquinas que trabajan las 24 hs para limpiar el hollín que emanan los vehículos. Además tiene luz 24 hs por lo que en energía el túnel gasta millones de pesos al mes, por lo que también se está trabajando en la idea de un parque solar para abastecer y bajar el consumo y si sobra re-inyectar a la red, «hay muchos proyectos de industrializar 4.0, porque poner paneles solares no le va a sacar el trabajo a nadie, todo lo contrario, va a haber que tener electricistas especializados en esas cuestiones así que si la gente se especializa y mejora va a tener más trabajo incluso, hay muchas ideas». Un país que expulsa cerebros Finalmente lamentó que muchos profesionales especializados en tecnología 4.0 se terminan yendo del país al tener mejores ofertas laborales. «En el Estado uno de los problemas que tiene el área de informática es que no tiene posibilidad de contratar diez personas para hacer un software propio para no tener que depender de comprarlo afuera, pero la verdad que no tenés esa posibilidad de quedarte con los buenos recursos humanos, hay gente argentina en Estados Unidos trabajando en la NASA, trabajando en Bayer en Alemania, gente en China, en Japón, en todos lados, a esos cerebros los captan las empresas así y te los llevan y después te quedas con gente buena, profesional. Estamos limitados a lo que se pueda hacer. Por último rescató que en nuestro país hay capacidad. Creo que la Argentina está trabajando sobre eso y rescato también que desde hace varios años la municipalidad de Crespo viene trabajando al respecto, de hecho hay un curso de robótica que se está dictando en Crespo. Hemos tenido varias reuniones en la gestión anterior, juntando a los informáticos para ver que se podía hacer, en qué se podía ayudar, en que se podía avanzar. Eso también es importante decirlo». SOLNoticias Sin embargo aclaró que hay algunos proyectos que seguramente no se van a concretar éste año pero probablemente dentro de poco se empiece a ver mucha más tecnología. Reiteró que pese a que el túnel va a implementar la tecnología para automatizar actividades, el personal del túnel no se va achicar, sino que se va a reorganizar todo, «en todos los aspectos de nuestras vidas hay que actualizarnos, hay cuestiones que son conflictivas y son problemáticas y hay derechos adquiridos y no se busca atentar contra eso, todo lo contrario pero también hay que entender que el mundo está cambiando, si voy a cambiar el auto y me voy a cambiar a un auto que es caja automática y no lo sé manejar voy a tener que aprender porque es algo mejor, algo que hace que el auto gaste menos, mucho más confiable, mucho más seguro».