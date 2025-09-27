- Publicidad -





Sucedió en Federal. Al conductor del vehículo se le practicó el test de alcoholemia dando como resultado una alta graduación

En horas de la madrugada, aproximadamente a las 01:50, personal policial intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de Colateral Berardo y Cepeda, de la ciudad de Federal.

Fuentes policiales informaron a este medio que, el hecho estuvo protagonizado por un automóvil Ford Falcón, que se desplazaba en sentido sur, conducido por un hombre de 74 años, quien iba acompañado por otros dos ciudadanos de 63 y 77 años. A raíz del despiste, este último resultó con lesiones de carácter grave, presentando fractura de cadera.

En el lugar colaboró personal de Tránsito Municipal, que practicó test de alcoholemia al conductor, obteniendo como resultado 1.37 g/l, por lo que se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno, disponiéndose las diligencias judiciales correspondientes.

