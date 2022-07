- Publicidad -





El senador nacional Martín Lousteau y el diputado nacional Rogelio Frigerio encabezaron hoy un masivo encuentro de Evolución en La Paz e inauguraron un monumento al ex Presidente Raúl Alfonsín junto al intendente local Bruno Sarubi.

«Es importante el trabajo territorial que viene haciendo el radicalismo. Tienen que ser protagonistas en la búsqueda de poder y tienen que seguir siendo la columna vertebral de este frente», manifestó Frigerio ante una multitud que se convocó en el Club Independiente de La Paz.

Y amplió: «Tenemos que estar preparados para gobernar y transformar Entre Ríos desde el primer día. El desafío es enorme, hay una voluntad de cambio e indudablemente sentimos que los entrerrianos no estamos condenados a ser gobernados de esta manera, pero para poder cambiar la realidad tenemos que estar cerca de la gente; escuchando y acompañando».

A su turno, Lousteau explicó que “Evolución está trabajando para renovar el radicalismo y Juntos por el Cambio, y aquí, en La Paz, Entre Rios, hay un extraordinario intendente, que es Bruno Sarubi, que asumió a los 28 años y está haciendo una gran gestión, hizo el 33% de las cloacas y reordenó el municipio en un contexto muy difícil y estamos con un montón de intendentes con los que vamos a apoyar a Rogelio Frigerio para que sea gobernador”.

Al tiempo que resaltó: «Somos un espacio nuevo, integrado por dirigentes jóvenes, a lo largo y ancho del pais, que sueñan con un país diferente. Que tienen otra cabeza y otra cultura política y cuentan con la experiencia, la vocación, la capacidad de gestion y la voluntad para transformar el Estado y cambiar las cosas de verdad».

Por su parte, el anfitrión e intendente de La Paz, Bruno Sarubi puntualizó: Que Rogelio (Frigerio) y Martín (Lousteau) estén acá es muy importante, significa que estamos haciendo historia. Estamos escribiendo la historia de las futuras generaciones. El cambio se viene y estamos acá porque queremos gobernar la provincia de Entre Ríos»

Frigerio, Lousteau y Sarubi participaron después del acto de inauguración de un monumento del ex Presidente Raúl Alfonsín.

Cabe destacar que del encuentro de Evolución participaron más de mil militantes, dirigentes, intendentes, concejales y legisladores provinciales y nacionales de Entre Ríos.