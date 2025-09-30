- Publicidad -





El cargamento era trasladado desde Crespo hacia Concordia en condiciones irregulares.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en un operativo conjunto con la Policía de Entre Ríos, decomisó este lunes un total de 36.000 huevos frescos que eran transportados sin la documentación sanitaria correspondiente y en un vehículo no habilitado para este tipo de cargas.

El procedimiento se realizó durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 136,5, en Paso de la Laguna (departamento Villaguay). La mercadería provenía de la ciudad de Crespo y tenía como destino Concordia.

Los inspectores constataron que el rodado carecía de habilitación para trasladar sustancias alimenticias, además de no contar con el permiso de tránsito sanitario ni con rótulos de identificación y trazabilidad. Estas irregularidades impiden garantizar la inocuidad del producto, generando un riesgo potencial para la salud de los consumidores.

Ante esta situación, y siguiendo los protocolos vigentes para productos considerados de riesgo, el Senasa procedió al decomiso, desnaturalización y destrucción de los 100 cajones transportados, equivalentes a las 36 mil unidades.

Desde el organismo remarcaron que estas acciones forman parte del trabajo articulado con fuerzas de seguridad para preservar el estatus sanitario nacional y asegurar que los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos cumplan con todas las normativas vigentes. (Ahora)