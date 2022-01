- Publicidad -





El intendente de Diamante no autoriza el ingreso ni la participación al Festival de Jineteada y Folclore de Diamante al hombre denunciado por abusar de sus dos sobrinas, de 4 y 6, en Lucas González.

Días atrás se conoció que la Justicia autorizó a un hombre denunciado por abusar de sus dos sobrinas, de 4 y 6, en Lucas González, y sobre quien pesan medidas de restricción desde julio de 2020, a asistir al Festival de Jineteada y Folclore de Diamante -que se desarrollará del 6 al 12 de enero- aunque con la salvedad de la obligación de dejar constancia de su salida e ingreso.

- Publicidad -





Sin embargo, este miércoles se conoció que el intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, no autorizó la entrada y participación del mismo al festival. El jefe municipal lo dio a conocer a través de las redes sociales, donde señaló que “los encargados del festival tienen las órdenes de no dejar participar a esa persona”.

El 30 de diciembre último, el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, decidió prorrogar por 90 días las medidas de restricción que pesan sobre César Cepeda, denunciado por haber abusado de sus sobrinas, entre éstas, la prohibición de fijar domicilio en la ciudad donde viven las menores, Lucas González, en el departamento Nogoyá.

En su resolución, el magistrado también habilitó a Cepeda a “concurrir los días 8 y 9 de enero de 2022 al evento postulado en la ciudad de Diamante, debiendo dejar constancia de su salida y llegada en la sede de la Preventiva de Crucesitas Tercera -donde fijó domicilio cuando se le aplicó arresto domiciliario-, y de la ciudad de Diamante”.

Alejandro Negri, papá de las dos niñas, consideró la medida del magistrado como “una burla”.

“En la notificación judicial, donde le renuevan las medidas de coerción (no puede entrar a Lucas González, no puede salir del departamento Nogoyá, no puede acercarse a las víctimas y denunciantes, y tiene que ir todos los días a la comisaría a firmar) por un plazo de 90 días, el juez Acosta lo autorizó a asistir los días 8 y 9 de enero a la Doma de Diamante. Esperamos que este caso vaya a juicio por jurados, porque la Fiscalía más de 20 años de cárcel, así que no entendemos el porqué de esta medida”, consignó NeoNetMusic.