Los diputados nacionales, Gustavo Hein, Gabriela Lena y Carolina Gaillard mantuvieron un fuerte intercambio en la red social twitter, tras la acusación de la legisladora del Frente de Todos de que “durante los cuatro años de Macri, Entre Ríos no tuvo obra pública ni vivienda”

Este martes, la diputada nacional por el Frente de Todos, Carolina Gaillard, señaló en su cuenta de Twitter que “durante los cuatro años de Macri, Entre Ríos no tuvo obra pública ni vivienda”, mientras que con Alberto Fernández, “no solo la recuperamos sino que estamos próximos a inaugurar la autovía 18 y se pusieron en funcionamiento los Hospitales de Gualeguaychú y la Baxada Paraná que habían estado paralizados”.

Frente a esto, este miércoles la diputada nacional, Gabriela Lena (Juntos por el Cambio) indicó que “es muy fácil desmentir a la diputada” ya que “basta con hablar con los vecinos de las localidades entrerrianas”.

“Por ejemplo, la obra de Defensa Norte en C. del Uruguay se inició en 2016 y tuvo un desarrollo del 70% durante el gobierno anterior, aunque la inauguró Alberto Fernández”, expuso en twitter y continuó: “Lo mismo la Defensa Sur de Concordia que se hizo después de la terrible inundación de 2015. Así también se pueden nombrar los desagües pluviales de Victoria o la defensa de Villa Paranacito. Están las viviendas del Plan Hábitat, los accesos y rutas”.

En relación a la obra de la ruta 18, la legisladora apuntó: “Carolina Gaillard dijo que para la gestión anterior la Ruta 18 no había sido una prioridad. Y sí, la prioridad fue realizar obras para que los entrerrianos no se sigan inundando”.

“Esta gestión niega lo que se hizo antes, se adjudica también logros y obras de otros”, afirmó y concluyó diciendo que “hay que recordarles que las obras no son de nadie. Se empiezan en una gestión y se continúan y terminan en otra. Se llevan adelante con los fondos que aportan los ciudadanos con sus impuestos”.

Frente a estos dichos, Gaillard respondió: “Solo dos obras de defensa en toda la provincia. Se paralizó la autovia 18. Se mantuvo sin funcionar la Baxada porque el gobierno anterior no firmaba el acuerdo para finalizar la obra, lo mismo en Gualeguaychú. Hubo dolo. No fue casualidad”.

También, retomando el tema de la paralización de la obra de la ruta 18 continuó: “Las prioridades las definen las situaciones de peligro inminente para las personas. Infinidad de accidentes y muertes se habrían evitado si hubieran dado continuidad a la Ruta 18. Pero para Juntos «no era una obra prioritaria”.

El llamado a “refrescar la memoria”

Por su parte, Gustavo Hein (Juntos por el Cambio), también usó la red social Twitter para responder directamente a Gaillard y apuntó: “Parecería ser que el tiempo te ha hecho olvidar algunas de las obras inauguradas en Entre Ríos por el entonces ministro, Rogelio Frigerio, así que paso a recordarte algunas”.

Tras este tweet, el legislador enumeró una serie de obras públicas realizadas en la provincia durante el macrismo, entre las que se encuentran: “Barrio de docentes en Concordia (2016), entrega de viviendas en Chajarí, Maciá, Concordia y Diamante (2019). Mejoras de asfalto, pavimento y parquización en los barrios María Goretti, Tiro Federal, Gruta de Lourdes, ex Aero Club y Carretera La Cruz, en Concordia”.

También recordó que se realizaron “mejoras en los barrios El Infierno, de Chajarí; San Carlos y 145, de Federación, entre muchísimas otros a lo largo y ancho de nuestra provincia”.

“A su vez, numerosas localidades ribereñas ya no padecen como antes las inundaciones gracias a las obras de infraestructura iniciadas para detener el avance del río, como es el caso de la Defensa Norte en Concepción del Uruguay, inaugurada por ustedes en campaña”, comentó, y culminó su descargo señalando: “Tal vez recorrer más la provincia o dialogar con los intendentes pueda refrescar más aún tu memoria. Y no olvidemos nunca Carolina, que la obra es de los contribuyentes, no la pagamos los políticos, así que al fin y al cabo son obras del pueblo, no un favor de los gobernantes”.

Respuesta de Gaillard a Hein

“¿No te parece poco para cuatro años?”, respondió Gaillard y recordó: “No olvidamos que ustedes decidieron deliberadamente paralizar obras claves iniciadas por nosotros, por ello el hospital de la Baxada estuvo cerrado con los respiradores guardados en cajas durante los 4 años de su gobierno, para darte un ejemplo”. (APFDigital)