El área de Salud Animal informa la reprogramación de las próximas fechas de vacunación antirrábica. El servicio es gratuito para perros y gatos. La atención es de 9:00 a 12:00 por orden de llegada
Las fechas previstas para los meses de septiembre a diciembre de 2025 se reprograman de la siguiente manera:
-16 de septiembre: Edificio Nido en Barrio Norte
-23 de septiembre: Obrador San José en Barrio San José
-30 de Septiembre: Plaza De los Sueños en Barrio San Isidro
La atención es por orden de llegada, los días mencionados de 9:00 a 12:00.
SOLNoticias