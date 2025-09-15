- Publicidad -





El área de Salud Animal informa la reprogramación de las próximas fechas de vacunación antirrábica. El servicio es gratuito para perros y gatos. La atención es de 9:00 a 12:00 por orden de llegada

Las fechas previstas para los meses de septiembre a diciembre de 2025 se reprograman de la siguiente manera:

-16 de septiembre: Edificio Nido en Barrio Norte

-23 de septiembre: Obrador San José en Barrio San José

-30 de Septiembre: Plaza De los Sueños en Barrio San Isidro

La atención es por orden de llegada, los días mencionados de 9:00 a 12:00.

SOLNoticias