Proyectos presentados por la oposición pierden estado parlamentario por falta de tratamiento

Comentó que no se han podido tratar varios proyectos, pero que se insiste en que se negocia, «¿Qué negociamos nosotros? ¿cuál de nuestros proyectos se negoció tratar? Ninguno. Obviamente no hablamos de aprobar, hablamos de tratar, de sentarnos, de siquiera de que los proyectos que nosotros presentamos hubieran entrado a tiempo en alguna comisión, aunque sea simular que los vamos a tratar, no les pedimos la aprobación, pedimos aunque sea sentarnos a dialogar, a discutir. El que más o menos se llegó a cabo con eso fue la adhesión a la Ley 10.944 que el concejal Lanz, que mal que mal buscaba los momentos para sentarnos a intentar tratar el proyecto con un poco de asesoramiento del señor secretario. Obviamente lo que pasó es que no se llegó con la fecha y cayó en estado parlamentario, era un proyecto que tenía una veintena de artículos, en la modificación fuimos dejando, no sé si llegamos a los ocho o nueve artículos, no se llegó a pulir la redacción para presentarla a tiempo y cae en estado parlamentario. Caído en estado parlamentario se insinúa aunque sea inocentemente que se podría llegar a tratar fuera de estado parlamentario a lo que explique que sería una violación a la Ley 10.027 por lo cual no accedí por más ingenua que fuera la insinuación».

También criticó que no se pudo tratar tampoco el proyecto de la Escuela Técnica, y expuso cuáles fueron las verdaderas razones del oficialismo para no tratarlo, «el proyecto de pasar a dominio de la institución educativa, tampoco pudimos reunirnos a charlar, toda una cuestión de informalidad, muy poco orgánico, pero lo menos orgánico de todo es lo que se dijo a puertas cerradas y en voz baja, el proyecto no se iba a tratar para no darle rédito político a los cuatro concejales, y no me importa que nadie se atreva a decirlo en voz alta, ese era el argumento para no tratar el proyecto, no darle el rédito al bloque de concejales del justicialismo, un argumento de una mezquindad, no política, una mezquindad humana, no podemos pasarlo por alto y tenemos que decirlo».

Además agregó que no se negoció nada, «no sólo no se negoció sino que semanas después tenemos que ver que el concejo en los barrios también se decide unilateralmente, qué barrios, qué lugar, qué hora, también lo manifesté en dos oportunidades, se los dije, que tenemos que trabajar de otra manera, que son otras personas que tienen que comunicar, que tienen que organizar porque ninguno de nosotros tiene la potestad».