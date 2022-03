- Publicidad -





Se trata del primer encuentro del año y esta vez fue sede la ciudad de Crespo. En la oportunidad se delinearon los principales ejes de trabajo en el inicio de 2022

Este sábado se realizó una reunión de la FEDER en la ciudad de Crespo de la cual participaron el presidente del Centro Comercial de Crespo, Leonardo Diez, el presidente de la FEDER, Silvio Farach y el Presidente comunal, Darío Shneider junto a representantes de otros centros comerciales de la provincia.

- Publicidad -





Leonardo Diez habló con SOLNoticias, y dijo «para nosotros es un honor que la FEDER nos dé la posibilidad de recibirlos en Crespo. Le agradecemos a Silvio (Farach) que nos permite esto y también recibir a todos los centros comerciales colegas».

Silvio Farach por su parte dijo que la jornada dió inicio a un ciclo de reuniones periódicas . Los temas a tratar fueron variados, fundamentalmente se trataron temas de actualidad que según dijo «son vitales y hacen a la vida en lo que es en términos económicos que es la parte comercial y empresarial».

El presidente de la FEDER expresó que para tener un año que transcurra con normalidad dependerá de múltiples factores. Al respecto del reciente acuerdo con el FMI, opinó que «el refinanciamiento de la deuda es vital para poder hablar de previsibilidad y de futuro, de no haberse llegado a éste acuerdo en materia de refinanciamiento, obtener un nuevo crédito con los organismos internacionales hubiese sido un caos, el día lunes seguramente hubiéramos tenido más incertidumbre y eso haría aún más compleja la situación».

Asimismo manifestó que desde la FEDER tratan de estar positivos ante la situación que le toca atravesar cotidianamente a los sectores productivos, a las pymes, y a los comercios. También aseveró que es la dirigencia política quien tiene la mayor responsabilidad, pero que el sector productivo como eslabón de la cadena productiva y la sociedad en su conjunto tienen que ver de qué manera comenzar a normalizar un país que consideró » merecemos todos los argentinos».

¿Por qué en la ciudad de Crespo?

Silvio Farach explicó que decidieron realizar la primera reunión de la FEDER del año en la ciudad de Crespo porque desde el Centro Comercial de Crespo ya se habían ofrecido para hacer el último encuentro del año. «Decidimos hacerla por una cuestión estratégica en Paraná donde tenemos nuestra Sede y asumimos el compromiso en diciembre de hacer la primera, la apertura del año», dijo, explicando que consideraron que iba a ser mucho más vital hacer la apertura en Crespo, que un cierre donde simplemente iban a realizar una exposición y un análisis global de todo el trabajo realizado durante el año.

El dirigente dijo: «En marzo estamos dando el puntapié inicial de una gran tarea que vamos a tener porque son muchísimas las cuestiones que estaremos trabajando y analizando con cada uno de los que hoy han asistido a ésta localidad».

¿Cuál es la inquietud de los comerciantes?

Sobre lo que más preocupa al sector productivo, Farach dijo que es la presión fiscal y tributaria, «es una cuestión que permanentemente venimos reclamando históricamente». El presidente de Feder sostuvo que tienen que darse algunas reformas de algunas cuestiones estructurales en materia de normalización pero fundamentalmente actualización en las reglas de juego en la contratación de trabajo. Para Farach hoy en día no se puede crecer, no hay previsibilidad, no hay financiamiento y las tasas de interés no son adecuadas, «no podemos dar cumplimiento, y uno lejos de intentar crecer, el comerciante se achica y eso no le hace bien al sistema económico. No tenemos la capacidad de generar empleo, basados en el temor, cada uno de nuestros comerciantes necesita uno o dos empleados, pero lo que hoy nos propone el sistema económico en la Argentina no es lo adecuado».

Reiteró que la dirigencia política tiene la responsabilidad de conducir el destino de un país, de un estado provincial y municipal y de generar las reglas de juego claras. Refiriéndose nuevamente sobre el acuerdo con el FMI dijo que es un acontecimiento que nos está dando una nueva chance una vez más a todos, «el default sería lo peor que nos podría haber pasado, que hubiera tenido consecuencias que no harían más que agravar lo que ya tenemos y arrastramos cotidianamente cada uno de los que formamos parte de la cadena productiva en éste país».

Por su parte el intendente, Darío Shneider dijo que es un orgullo que Crespo haya sido elegido, y que es importante acompañar la tarea que realiza el Centro comercial de la ciudad de Crespo con todos sus afiliados y adherentes.

El presidente comunal comentó que es necesario atender y escuchar la situación en la provincia de Entre Ríos, y que por su parte espera y desea que el año sea diferente. En referencia al rol del Centro Comercial dijo «Venimos de años complejos donde hemos tenido que trabajar codo a codo para tratar de sostenernos todos y desde el Municipio muchas veces sin tener en claro cómo resolver situaciones de pandemia allí estuvo el centro comercial para acompañar con buena voluntad». Opinó que estás son cosas para rescatar, y que todos deseamos que éste tiempo que viene sea de crecimiento, desarrollo y que cada comercio, cada emprendimiento pueda crecer, desarrollarse,y generar mano de obra.

Shneider resaltó que en Crespo el sector comercial tiene un rol muy importante por lo que es muy propicio que desde la FEDER hayan elegido a la ciudad de Crespo para sus reuniones y sus actividades. También dijo que desde la Municipalidad están a disposición para colaborar y tratar de que el sector comercial en Entre Ríos crezca.

SOLNoticias