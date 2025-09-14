- Publicidad -





Luego de una reciente sesión del Concejo Deliberante, un grupo de vecinos del Barrio La Paz expresó su disconformidad con la ubicación elegida para la futura plaza del barrio. A través de una nota presentada ante el cuerpo legislativo local, solicitaron una reunión abierta y correctamente informada para que todos los residentes puedan conocer y debatir los proyectos propuestos.

Según manifestaron, la mayoría de los vecinos no fueron notificados sobre los encuentros previos, lo que generó malestar y dudas sobre la representatividad de las decisiones tomadas. Desde el grupo vecinal sostienen que menos del 10% del barrio participó en la reunión donde se definió el lugar, lo que pone en cuestión la legitimidad del proceso.

- Publicidad -





Los reclamos apuntan especialmente a la falta de comunicación sobre una primera reunión realizada a fines de julio en la intersección de Tucumán y La Pampa, uno de los terrenos evaluados para la construcción. Posteriormente, en un segundo encuentro en el Edificio NIDO, se habría decidido avanzar con una ubicación alternativa: entre las calles Concordia y Concepción del Uruguay.

La falta de claridad en los criterios de selección y la exclusión de posibles espacios verdes alternativos generó preocupación entre los residentes. Frente a este escenario, propusieron dividir la inversión y desarrollar dos plazas en distintos puntos del barrio.

El conflicto ahora está en manos del Ejecutivo municipal, que deberá evaluar las propuestas y tomar una decisión que contemple la opinión del conjunto de la comunidad.

SOLNoticias.