Durante el fin de semana, se realizaron intensos controles de tránsito en distintos puntos del radio urbano de la ciudad de Diamante, los cuales dejaron como saldo la retención de 32 motocicletas por diversas infracciones a las normas vigentes.

El operativo se desarrolló por requerimiento del Área de Tránsito Municipal, con colaboración funcional de fuerzas policiales. Las tareas se extendieron durante horas diurnas y nocturnas, cubriendo vías de acceso, calles céntricas, avenidas y espacios públicos.

Según informaron las autoridades, varios motociclistas intentaron evadir los puestos de control, poniendo en riesgo tanto su integridad como la de los agentes actuantes. Sin embargo, la firme presencia y accionar de los efectivos permitió neutralizar estas maniobras y avanzar con las inspecciones previstas.

Entre las principales faltas detectadas se encontraron la ausencia de luces reglamentarias, la no utilización del casco, escapes modificados y maniobras peligrosas. Por estas infracciones, se labraron actas de multas y se procedió a la retención de los rodados, los cuales quedaron a disposición del Juzgado de Faltas local.

Desde el municipio destacaron que este tipo de operativos permiten fortalecer la prevención vial y generar conciencia entre los conductores. “Es fundamental que quienes circulan en vehículos comprendan la responsabilidad que esto implica y cumplan con las normativas establecidas para proteger la vida y garantizar un tránsito seguro”, expresaron.

