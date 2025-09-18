- Publicidad -

Sucedió cerca de las 20:00 de este miércoles en Av. Independencia y 3 de Febrero donde se ubica una rotonda. Una Eco Sport fue embestida por un Renault Megane y quedaron dañados

 

Cerca de las 20:00 colisionaron dos vehículos en Av. Independencia y 3 de febrero de Crespo. En el lugar se encuentra una rotonda por donde circula mucho tránsito vehicular a diario.
Según fuentes oficiales una Eco Sport frenó para dar paso a un peatón cuando es impactada por un automóvil Renault Megane que circulaba detrás.
Producto del impacto los vehículos quedaron dañados en la carrocería.
No se registraron personas lesionadas.
SOLNoticias

Artículo relacionadosMás del autor

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here