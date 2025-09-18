- Publicidad -





Sucedió cerca de las 20:00 de este miércoles en Av. Independencia y 3 de Febrero donde se ubica una rotonda. Una Eco Sport fue embestida por un Renault Megane y quedaron dañados

Cerca de las 20:00 colisionaron dos vehículos en Av. Independencia y 3 de febrero de Crespo. En el lugar se encuentra una rotonda por donde circula mucho tránsito vehicular a diario.

Según fuentes oficiales una Eco Sport frenó para dar paso a un peatón cuando es impactada por un automóvil Renault Megane que circulaba detrás.

Producto del impacto los vehículos quedaron dañados en la carrocería.

No se registraron personas lesionadas.

SOLNoticias