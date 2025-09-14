Este sábado, en la esquina de avenida Siburu y calle Estrada, un cruce señalado desde hace tiempo como uno de los más peligrosos de la ciudad por la cantidad de siniestros viales —aun con reductores de velocidad que no lograron frenar la problemática—, se registró un nuevo accidente que terminó en tragedia.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:25, cuando una camioneta Chevrolet S10 que circulaba por Siburu en dirección a avenida 9 de Julio colisionó con una motocicleta Honda Twister 250 que se desplazaba por Estrada hacia calle Mitre.

Ambos ocupantes de la moto salieron despedidos y no llevaban casco. El conductor fue trasladado en gravísimo estado al hospital y hoy por la mañana se confirmó su fallecimiento. El acompañante, en tanto, sufrió múltiples contusiones, aunque se encuentra fuera de peligro. (El Chajariense)