Unas 40 familias de la localidad de Ceibas tomaron viviendas que reclaman que les sean entregadas. La Intendenta realizó una denuncia judicial y efectivos iniciaron desalojo. Denuncian represión

Este lunes a la noche unas 40 familias de la localidad de Ceibas ingresaron al complejo de 70 casas para reclamar que les entreguen las viviendas: los vecinos tomaron las casas, pasaron toda la noche y pidieron dialogar con la Intendenta del Frente de Todos, Sabrina Olano.

A raíz de la toma de las casas, la Intendente radicó la denuncia en la Justicia y este martes a la mañana efectivos policiales llegaron al barrio para desalojar a las familias que ocupaban 40 casas.

En este contexto, José Eduardo Rodríguez denunció una brutal represión policial contra Cecilia Rinaldi: “A Cecilia la patearon entera, la policía la rompió entera la policía. No presentaron ninguna orden, a mí me tienen rodeada la casa, me quieren sacar de adentro, me apuntan con pistola. Tengo un ojo negro, un brazo que me duele y no doy más del dolor”, dijo a Nova. (APFDigital)