El conductor se dirigía a la localidad bonaerense de San Martín, procedente de la ciudad entrerriana de Colón, y viajaba con su esposa y su bebé cuando sucedió el episodio, pero ninguno sufrió heridas.

Un camión quedó colgado esta mañana en la colectora de la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Liniers, como consecuencia de una falla en los frenos del vehículo, lo que obstaculizaba el tránsito en la subida de la calle Ramón Falcón y Rivadavia.

“Quedó sin freno y se empezó a venir para abajo. Había autos, colectivos y lo único que atiné para no hacer una catástrofe, fue a tirar el camión para que me frenara el guardrail”, dijo el conductor. Viajaba con su esposa y su bebé.

«Llegué a la pendiente y se me bloqueó el camión, se me apagó. Quedó sin freno y se me empezó a venir para abajo. Había autos, había colectivos y lo único que atiné para no hacer una catástrofe, fue a tirar el camión para que me frenara el guardarrail», relató el chofer al canal C5N, y aclaró que no transportaba ninguna carga.

El incidente se registró poco antes de las 6.30 en la subida a la avenida General Paz, a la altura de Liniers, y el acoplado quedó cruzado en el acceso, lo que generó que un colectivo de la línea 168 chocara con el eje trasero del camión, de acuerdo con información del área de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires.

«Gracias a Dios, estábamos los tres adentro pero no pasó a mayores», destacó.

Personal de Bomberos trabajaba en el lugar para remover el acoplado y liberar el tránsito.