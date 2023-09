- Publicidad -





“Defender nuestra industria audiovisual es una tarea de todos”, afirmó el gobernador Gustavo Bordet en la apertura de la quinta edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer). También entregó el decreto reglamentario de la Ley 10937, de promoción de la Industria Audiovisual.

El acto estuvo encabezado por el mandatario entrerriano y el intendente de Paraná, ciudad donde se desarrolla el Ficer, Adán Bahl. También hizo uso de la palabra la secretaria de Cultura de Entre Ríos, Francisca D’Agostino.

El Ficer se desarrolla desde este miércoles hasta el sábado 9 en Paraná y en cinco subsedes de manera libre y gratuita, con una grilla de películas internacionales, regionales, nacionales y hechas por entrerrianos y entrerrianas.

Habrá además actividades especiales, de formación, para las infancias y patio gastronómico como punto de encuentro entre el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de la capital entrerriana, La Vieja Usina y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER).

“Estoy muy contento de dar inicio a esta quinta edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que se ha consolidado como uno de los más importantes del país, con una muy buena agenda de programación, con cinco subsedes en distintos lugares de la provincia, para llevar y expandir todo lo que significa la cultura a través de lo audiovisual, es decir, del cine”, expresó Bordet.

En esa línea, el mandatario sostuvo que “tener un festival de cine significa poner de relieve lo que representa la industria audiovisual: poder crear un espacio donde productores, actores y todos los que integran la industria audiovisual tengan interacción directa con el público, y brindar estímulos para que se generen más oportunidades y nuevas producciones”

“Cuando se habla de que todo debe quedar librado al mercado, se propone un criterio según el cual sólo podrían realizarse producciones de aquellos que consigan los fondos o tengan los recursos para hacerlas. Esto dejaría marginados a muchísimos productores, actores”, advirtió Bordet, y agregó: “si el mercado regula las producciones, sólo llegarían las extranjeras. Ni hablar para las provincias. Por eso hay que defender espacios como el Ficer”, subrayó luego.

Por último, Bordet propuso que “defender nuestra industria audiovisual es una tarea de todos. Hoy estamos celebrando 40 años de democracia y, cuando había dictadura, había un señor que miraba primero las películas y decidía cuál se proyectaba y cuál no, y qué escena se cortaba y cuál no. Lo que se está proponiendo quizá no sea la censura, pero una forma de limitar las producciones y dejando librado al mercado, sin duda, es censurar a muchos realizadores, productores y actores, que no tendrán la posibilidad de trabajar”.

Un festival que pone en valor los artistas entrerrianos

Por su parte el intendente de Paraná, Adán Bahl, destacó la importancia del festival y expresó: “Realmente es un honor que Paraná vuelva a ser una de las sedes de esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Un festival que nos llena de orgullo y pone en valor el gran talento de nuestros artistas”.

En ese marco, Bahl felicitó “al gobernador Bordet y a todo su equipo por esta política. En primer lugar, porque garantiza que la cultura esté al alcance de todos. Somos cinco las ciudades de la provincia donde el festival se está llevando a cabo. Eso significa que somos cientos de miles los entrerrianos que en estos días vamos a poder disfrutar de lo mejor del cine de manera gratuita”.

“El Ficer es una gran política de impulso a la industria audiovisual, a la industria cultural. Una industria que hoy en Argentina, económicamente, produce casi lo mismo que el sector de la construcción y genera miles de puestos de trabajo, sobre todo para los jóvenes. Queremos que nuestros artistas vivan de su talento, de su vocación. Y que puedan concretar sus proyectos en su lugar. Ese es el modelo de provincia en el que creemos. Y que nos comprometemos a continuar”, concluyó el intendente de Paraná, Adán Bahl.

Una política de Estado

Al rememorar los comienzos del Ficer, la secretaria de Cultura de la provincia, Francisca D’Agostino, expresó: “Durante estos cinco años, el Ficer ha crecido, se ha fortalecido, pero sobre todo se ha transformado en una política de Estado que va a trascender las gestiones y los gobiernos, y esto sucedió por la decisión política de nuestro gobernador que vio en la industria audiovisual entrerriana el gran potencial, y lo hizo no solo apoyando la realización de este festival, sino también fomentando e impulsando la sanción de la Ley de Fomento Audiovisual”.

“Además, esta edición está atravesada por una celebración muy importante para todos los argentinos, como son los 40 años de democracia, y en estos tiempos en los que se reabren en la sociedad algunos debates que pensábamos cerrados nos damos cuenta del gran aporte que hizo el cine nacional en la construcción de memoria colectiva en Argentina”, expresó.

Por último, D’Agostino coincidió con el gobernador al señalar que “como Estado, tenemos que llevar acciones de una memoria activa todos los días y seguir construyendo eso para las nuevas y futuras generaciones. Somos una gestión que creemos en un Estado presente, que acompaña los procesos productivos y sobre todo de las industrias culturales”.

Núcleos temáticos, políticos y estéticos

Este año, el Ficer propone películas que destacan el vínculo entre el cine y la memoria colectiva, e invitan a la reflexión en el marco de los 40 Años de Democracia argentina. Varias de las funciones, de diferentes secciones, tendrán esa referencia temática. Especialmente, se destaca: Juan, como si nada hubiera sucedido (1987), de Carlos Echeverría; y también El Juicio (2023), de Ulises de la Orden.

También habrá una función especial, denominada Noche de Cinemateca, en la cual está programada la película Prisioneros de la tierra (1939) del director Mario Soffici que fuera restaurada por el Museo del Cine Pablo Ducrós Hickens. La trama hace foco en el universo de los yerbatales misioneros y está inspirada en los cuentos de Horacio Quiroga.

Presencias

El gobernador estuvo acompañado por el intendente de Paraná, Adán Bahl; el secretario de Gestión Cultural de la Nación, Federico Prieto; el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Nicolás Batlle; la diputada provincial Stefania Cora; el secretario general de la Gobernación, Franco Ferrari, y la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Paraná, Carina Netto.

También estuvieron presentes la directora y el productor del Mercado Audiovisual del Ficer Paula Mastellone y Sergio Mazza, respectivamente; directores de los organismos de la cartera de cultura, integrantes del jurado, realizadoras y realizadores entrerrianos.

Una fiesta de encuentros

El Ficer es un momento muy esperado por el público y los realizadores de la región. Durante cuatro días y con acceso libre y gratuito, se podrán celebrar las historias, los paisajes y la identidad entrerriana y de la región a través de las propuestas que se proyectarán en pantalla grande y de manera gratuita.

La presente edición se extiende hasta el sábado 9, ofrecerá unas 70 producciones, distribuidas en más de cincuenta funciones en Paraná y en las cinco subsedes localizadas en Concordia, Concepción del Uruguay, Federal, Rosario del Tala y Villaguay.

Apertura a sala llena

Luego del acto se dio inicio a la película de Apertura Los delincuentes (2023), de Rodrigo Moreno, una producción que recorre varios géneros y viene de competir en los festivales de Cannes, Nueva York y Toronto. Este largometraje argentino -en coproducción con Luxemburgo, Brasil y Chile- también integra la lista de producciones de cine nacional que compiten por el premio del jurado.

Al presentar el evento, el director artístico del Ficer, Eduardo Crespo celebró: “Estoy especialmente contento y nervioso por presentar esta película, porque es de un director con una larga trayectoria que admiro mucho. Tenemos la oportunidad de tenerla en el Ficer muy cerca de su estreno, que no es menos importante”.

En la sala se encontraban presentes Daniel Elías y Rodrigo Moreno, actor y protagonista de la película. Fueron aplaudidos en el escenario por todos los presentes.

Programación y detalles

Los días, horarios, lugares y particularidades de las funciones están detalladas en el sitio oficial del festival: www.ficer.com.ar.

Informes: Secretaría de Cultura – Gobierno de Entre Ríos.

Dirección: Gardel 42 – Paraná. Teléfono: 0343 – 4207828.

Facebook: Cultura Entre Ríos.

Página web: http://cultura.entrerios.gov.ar.

Página Ficer: https://ficer.com.ar.

Facebook/ Instagram: FicerOK.

Correo electrónico: prensaficerok@gmail.com.