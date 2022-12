- Publicidad -





Bomberos enrolados en la Federación vienen reclamando que el Estado provincial reconozca la labor con cobertura social y jubilación. El gobernador Bordet recibió a los voluntarios y asumió el compromiso de avanzar con el pedido. El jefe del Cuerpo Activo mostró preocupación por el éxodo de voluntarios; y dijo «una mutual puede servir para contener al personal»



Representantes de Bomberos Voluntarios mantuvieron una reunión con el Gobernador de la provincia, Gustavo Bordet. Pablo Gettig, Jefe del Cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Crespo, habló con SOLNoticias sobre lo que se abordó en el encuentro y contó de las problemáticas que atraviesan.

Encuentro con el gobernador Bordet

Pablo Gettig comenzó diciendo que la reunión fue positiva. Destacó que fue la primera vez que el gobernador recibió a Bomberos Voluntarios. «Hizo una serie de promesas o anuncios que iba a empezar a realizar», dijo.

El entrevistado contó que el tema de la reunión se centró en la propuesta de la Ley del Bombero, programada para la apertura de las sesiones legislativas para el 15 de febrero. Luego dijo que el gobernador habló de duplicar el aporte que está dando la provincia para los cuarteles, y que se dará un dinero extra para poner en funcionamiento la mutual de los bomberos, «hay muchos bomberos que no tienen obra social, es una temática que nos preocupa a todos, con ésto se les puede dar un encuadre legal», dijo.

Luego recordó que en el año 1987 se aprobó por unanimidad en la Cámara legislativa una Ley donde contemplaba que los bomberos que no tenían obra social se podían inscribir al Iosper, «después cuando fue la reforma constitucional en la provincia salía una resolución que Iosper no podía recibir afiliados si no tenían aportes, entonces ahora se está tratando de encontrar un encuadre legal a través de la mutual de bomberos, que se creó pero que no funcionó porque no teníamos fondos. El gobierno había prometido hacer aportes para que ésto empiece, esto es una promesa realizada a través del gobernador mismo, así que esperemos que se lleve adelante». Gettig aseguró que el gobernador Bordet se comprometió personalmente que en la apertura de las sesiones ordinarias el 15 de febrero él iba a llevar el proyecto de Ley, que se había presentado hace unos años pero con los retoques necesarios.

El proyecto de Ley se reflotará luego de modificársele algunos puntos y se le agregará de donde saldrían los financiamientos, ya que cuando se hizo el proyecto unos años atrás no estaba contemplado de donde saldrían los fondos.

Según explicó Gettig, el gobernador y sus funcionarios expresaron que el objetivo es que quede de forma sólida, respaldado por la Ley, de dónde financiar esa caja.

Manifestó que luego de la reunión con Bordet, «cerramos el año con esperanza, ésto lleva treinta y cinco años de falta de respuestas, es algo interesante, una luz verde que vimos y esperamos que siga por buen camino».

Cobro por reconocimiento

Ante la pregunta de si los Bomberos voluntarios reciben una jubilación al retirarse, el jefe de bomberos explicó que los bomberos no cobran una jubilación, sino que se da un reconocimiento a la labor de los bomberos de más de veiticinco años de antigüedad y de más de cincuenta y cinco años de edad, «puede parecer una jubilación pero es más bien una especie de pensión, un reconocimiento como el que tienen los ex combatientes de Malvinas. No se encuadra bien ni como pensión ni como jubilación pero es algo parecido».

Más adelante dijo que el reconocimiento a los bomberos con esa antigüedad y esos años de servicio no es nada descabellado y muchas provincias lo están llevando adelante. «Ésta modalidad se está llevando adelante en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Neuquén. Se podría ver como están trabajando ellos» dijo.

Agregó que en éste momento, hay solamente treinta y dos bomberos con más de veinticinco años de antigüedad y cincuenta y cinco años de edad en nuestra provincia.

Obra Social

El proyecto de Ley contemplará que los bomberos que no tienen cobertura en la obra social puedan tenerla, «se está buscando la manera de que legalmente quede bien, que no sea inconstitucional y que sea una propuesta seria y que pueda llevar adelante a largo plazo», dijo.

Según dijo, bomberos voluntarios sin obra social hay alrededor de seiscientos. «Yo estoy trabajando en relación de dependencia y tengo la obra social de la Cooperativa, si me pasa algo la Obra Social lo cubre. Hoy en día se habla de un 40% de trabajadores que no están en blanco, lo mismo pasa con los bomberos, trabajan por su cuenta o trabajan en negro», explicó.

Bomberos que se retiran

Sobre el final de la charla manifestó su preocupación por el éxodo de bomberos que se está produciendo en el último tiempo. «Hay muchos bomberos que se nos están yendo, no solamente en Crespo. La problemática más grande es la falta de recurso humano porque entran unos años, están un tiempo y después se terminan yendo», aseveró, y consideró que tener una mutual que los cubra puede servir para contener un poco al personal.

Al respecto de los motivos de los bomberos para retirarse explicó que «algunos se van porque ya cumplieron un ciclo o por ahí no tienen necesidad de trabajar más de lo que están trabajando y se sienten un poco desamparados por la situación ésta. Es todo un combo, que esperemos que si sale ésto se pueda revertir un poco la situación y que la gente continúe en los cuarteles. Decía un funcionario en la reunión que hay un caso muy similar en la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, que mucha gente se iba por ese tema, no estaban contenidos, no tenían un incentivo a largo plazo», contó

Finalizó diciendo que la problemática de la escasez del recurso humano en los cuarteles afecta directamente a los cuarteles y a la sociedad donde está inserto ese cuartel ya que si no hay bomberos para cumplir con un siniestro el perjudicado directo es la sociedad. «Se necesita personal idóneo, capacitado y con experiencia, y la experiencia se adquiere con el tiempo. Si se retira un bombero que trabajó cinco años toda esa experiencia se va del cuartel», cerró.

