Este jueves 16 estudiantes de nivel terciario y universitario serán recibidos por los concejales de Crespo. En la reunión los jóvenes solicitarán que se instrumente alguna ayuda económica o descuentos en el boleto para solventar gastos de traslado

Mónica Sarubi, estudiante radicada en Crespo que viaja a Paraná a cursar las carreras de Licenciatura en Trabajo Social y Acompañamiento Terapéutico habló con SOLNoticias sobre la reunión que se realizará este jueves con los ediles de Crespo y convocó a la misma a todos los estudiantes de la ciudad. Se tratará el tema del boleto estudiantil con el fin de acceder a un descuento o ayuda económica de parte del Estado Municipal.

Sarubi comentó que junto a otro estudiante de Crespo que cursa en la UTN se comunicaron con la Secretaría de Transporte de la Provincia. ”Tuvimos una reunión en casa de gobierno con referentes de otras universidades, UTN, UNER, UADER. Hablamos con el Secretario de transporte quien nos mencionó una resolución del año 2019 que no se está aplicando en las empresas, que implica que de cada cuatro boletos haya un 25% de descuento. Nos pidió hacer relevamientos y en la segunda reunión que creemos que va a ser en julio le vamos a llevar toda esta información.También nos dijo que busquemos soluciones en nuestro Municipio, que nos pueda colaborar, porque los que viajamos de lunes a viernes tenemos 9200 de pesos en pasajes”, dijo.

No se trataría del mismo fondo que el Municipio destina a la ayuda de estudiantes, aclaró Sarubi. “Esa sería una beca a la que sabemos que no todos acceden”. Los estudiantes que no tienen ingresos formales en blanco en Crespo son muchos y tanto el boleto como el acceso a fotocopias, internet y todo aquello que necesitan los estudiantes están cada vez más caros.

La estudiante agregó que cree que desde el municipio van a hacer un relevamiento para saber cuántos estudiantes en Crespo están necesitando de esa ayuda financiera, “a mi hasta ahora me escribieron 40 chicos pero seguramente hay muchos más”, dijo.

El objetivo de la reunión es lograr que haya un descuento real como el que había antes, “no hay descuentos, por lo cual no podemos comparar un estudiante sin ingresos fijos, con alguien que viaja frecuentemente a trabajar, como docentes, o del área de la salud que tienen un sueldo para poder pagar esos pasajes”. Y aclaró que lo que se busca no es necesariamente el reembolso del 100% del boleto, sino un descuento del al menos el 20, 25, o 30%. “Hoy en día o viajamos, o comemos, o sacamos fotocopias”.

Además comentó que tomaron de referencia otros municipios, como el de la ciudad de Cerrito, que le brinda al estudiante el pasaje en un 100%, en colectivos que se trasladan hasta la ciudad de Paraná, y además cuenta con una Traffic que traslada a los estudiantes. “Nosotros íbamos a proponer eso. Yo no estoy segura si hay alguna Traffic en el municipio, se podrían llegar a implementar por lo menos en los horarios pico, los estudiantes van a las 7 de la mañana, y a las 12”, comentó.

Otra de las opciones que manejan es la de proponer hacer el recuento a fin de mes de la cantidad de pasajes y ver qué cantidad de dinero se puede reintegrar. “Estamos buscando alguna solución de descuento hasta que salga la ley, yo sé que hay dos leyes presentadas en la cámara que son provinciales. Cuando salga esa ley vamos a tener la opción de acceder a un pasaje en provincia”, y agregó que la misma situación la están viviendo estudiantes de otras ciudades como Diamante que no cuentan con descuento o es mínimo, “estamos eligiendo hacer o no hacer materias, se te alarga la carrera”, lamentó. La entrevistada mencionó que hay proyectos de ley presentados por los legisladores Solari de Juntos por el Cambio y Solanas del PJ, pero nunca tuvieron tratamiento.

Para finalizar reiteró que la reunión con los concejales será éste jueves a las 8 de la mañana en el recinto del Concejo Deliberante. La invitación es a todos los estudiantes terciarios y universitarios que viajan a cursar a otras localidades.

SOLNoticias