Más aún, el ministro de Economía, Martín Guzmán , expresó la necesidad de “redistribuir la renta esperada” mediante algún mecanismo en estudio, aludiendo al incremento en los precios internacionales de los granos. Desde el mismo Gobierno el secretario de Agricultura, Matías Lestani , observó días atrás a este medio: “el sector agrícola no pudo capitalizar el concepto de renta inesperada, porque la valuación porcentual de los insumos fue superior al aumento del trigo”.