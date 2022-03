- Publicidad -





Desde el Grupo de Padres Autoconvocados expresaron su beneplácito a la decisión adoptada por el Ejecutivo local de sugerir el uso del barbijo. Insisten en que la misma modalidad debería aplicarse en las escuelas. Audio

Silvina Fail, integrante de Padres Autoconvocados por la Verdad, mantuvo un diálogo con SOLNoticias en donde reflexionó acerca del uso optativo del barbijo en Crespo. Desde su postura sostienen que el uso del barbijo no es lo más saludable, sobretodo en niños. El Grupo de Padres ha presentado notas al municipio y escuelas peticionando que no sea obligatorio en chicos.

La integrante de Padres Autoconvocados, Silvina Fail, defendió su postura sostiendo que según la OMS el uso del barbijo no está indicado para personas sanas, sino que solo deben usarlo personas enfermas o con síntomas. Agregó además que tanto la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud Nacional, Anmat y el Ministerio de Educación nunca han hecho obligatorio el uso del barbijo, sino que fue una recomendación y que fueron los municipios los que impusieron como obligación. “Teníamos que ir a todos los negocios con barbijo», recordó.

Desde Padres Autoconvocados por la Verdad consideran que ya no debería ser obligatorio para los niños usar barbijo en las escuelas, ya que puede ser perjudicial para la salud. «Ya casi en ningún lugar se está usando, desde hace tiempo hemos sido muy insistentes hasta con el Ministerio de Educación mandando notas, lo que sucedió con el Municipio da mucha alegría…hay un montón de consecuencias por el uso del barbijo tanto tiempo, hay cuestiones físicas y emocionales, la salud mental es importante y hay trabajar en esto para que nuestros chicos no salgan afectados…el barbijo en las escuelas no es necesario en éste momento”, expresó Fail.

Fail también comentó que existieron casos de discriminación y maltratos a menores por parte de docentes y directivos por haber asistido sin barbijo a clase. “En el único lugar donde los chicos son obligados, inclusive hubo situaciones de maltrato, de discriminación es en la escuela. Acá en Crespo hay denuncias penales contra directivos porque a chicos no les dejaban entrar a la escuela o si los dejaban entrar los sentaban atrás, aparte, solos», denunció.

La entrevistada agregó que en la escuela se adoctrinaba a los niños, dándoles información que los hacía sentir presionados e incómodos y contó una experiencia que la involucró como madre. «Mi hijo asistió sin barbijo, y lo llamaron de una forma no muy amorosa, lo obligaron a ponerse un barbijo, incluso él dijo que si había alguna inquietud o algún problema me llamaran a mí y no lo hablaran con él, y salió llorando de la escuela, hubo una situación bastante incómoda», contó, y opinó que si cada uno pone un poco de voluntad y entendimiento vamos a lograr muchas cosas positivas para los chicos que son el futuro.

El Grupo de Padres que Fail representa insisten en qué el barbijo es una recomendación, es opcional, y que no debería ser obligatorio, «el que lo quiera seguir usando está en todo su derecho y el que no lo quiera usar también», dijo. Asimismo insisten en que las escuelas no tienen que adoctrinar, tienen que educar, formar, conducir y llevar adelante a los chicos en éste momento difícil. «Es una época de solidaridad, que uno tiene que ayudar al otro, si yo se que me siento mal no voy a ir a un cumpleaños o a la escuela, voy a tratar de cuidarme, pero acá a los chicos se los maltrata haciendolos sentir culpables», opinó, agregando que en las escuelas les hacen usar el barbijo a los niños diciéndoles frases como «si se contagia alguien quizás sea por tu culpa».

También agregó que hubo casos de descompensaciones de chicos en la escuela y que posiblemente haya sido por uso permanente del barbijo. «Hay chicos que han usado barbijo y han tenido enfermedades, alergias, sangrado de nariz, malestares, descompensaciones, desmayos, pero uno le dice a los directivos que se desmayó un chico y responden que hasta que un médico no corrobore en un certificado que fue por el barbijo siguen mandándole a que lo use”, dijo, señalando que se niega una realidad.

La representante del Grupo destacó que igualmente las escuelas van flexibilizando y que en Crespo siempre estuvieron abiertas al diálogo, pero reiteró que el uso del barbijo, según resoluciones concretas es recomendado pero no obligatorio. «El Consejo General de Educación, en la Resolución 0320/22 y en la 416/2022 que es la del Consejo Federal de Educación también dice que el uso es sugerido, no es obligatorio, siempre fue una recomendación, entonces se traslada obligatorio en las escuelas no sé porque razón», dijo y cuestionó el hecho de que si en muchos sitios se flexibiliza, por qué en la escuela sigue siendo obligatorio el uso del barbijo. Fail consideró incoherente que aunque el Municipio haya flexibilizado las medidas y se pueda entrar sin barbijo a negocios aún no se haya permitido hacer uso opcional en las escuelas.

Más adelante Fail expresó que desde Padres Autoconvocados por la Verdad siempre están luchando, ayudando y colaborando en cada causa que tenga que ver con niños, especialmente.»Le hemos dicho a la gente del municipio y de las escuelas que nosotros vamos a estar siempre acompañando. Los chicos son nuestro futuro, y para sacar adelante a una ciudad tan importante como Crespo que ha sido muchas veces felicitada por las acciones que hace, bueno hoy también somos noticia por esta acción que la verdad que nos alegra mucho, hubiéramos querido que involucren también a las escuelas pero sienta un precedente que puede también ayudar», dijo.

En el cierre de la entrevista explicó que Padres Autoconvocados entiende la postura de directivos y docentes que temen tomar la decisión de hacer el uso del barbijo optativo, «pero tienen que entender que no les va a pasar nada porque es una recomendación», y recordó que las escuelas tienen jurisdicción para tomar decisiones.

Y finalmente reflexionó: «Yo creo que esto pronto va a terminar. Salir de ésta pandemia tiene que ver con todos, con la empatía de poder estar al lado del que lo necesita, de ayudar, de acompañar, nosotros como grupo hemos acompañado a mucha gente en éste tiempo en cuanto a gente que ha estado enferma, que ha necesitado apoyo, ayuda, así que hemos hecho un trabajo variado, y la verdad que nos reconforta mucho todo lo que hemos podido hacer».

