Una vez más el Municipio de María Luisa se fue ocupando del bacheo de pozos y deformaciones de la ruta que une a la aldea con Gobernador Etchevehere.

“Lo hacemos ante el abandono total de Vialidad Provincial. Quienes transitan por allí padecen el peligro diario. Esta situación nos preocupa enormemente. En 15 días ya ocurrieron dos accidentes y no podemos permitir que esto continúe y tampoco podemos esperar que Vialidad Provincial actúe tarde, cuando pase una tragedia. Imploramos a las autoridades competentes que se ocupen de esto y no hagan oídos sordos. Es una negligencia que atenta contra las personas y vehículos que transitan por allí. Nuestro Municipio con fondos propios está realizando el bacheo. Pero no podemos continuar haciéndolo, porque no nos corresponde”, explicaron desde el ente gubernamental.

Continua el avance de la obra de cloacas

Para el 3 de junio está prevista la segunda y última etapa de hormigonado de este gran sueño para la aldea que es la obra de cloacas. Cada vez falta menos para que Aldea María Luisa tenga un servicio esencial, para su bienestar.