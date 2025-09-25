- Publicidad -





La Municipalidad de Crespo continúa con la ejecución del Plan Integral de Obras, que contempla la pavimentación en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de fortalecer la trama vial y optimizar la circulación entre barrios.

Actualmente son cuatro los frentes en los que se trabaja:

Calle 1º de Mayo, entre Formosa y Rodríguez Peña (barrio San Lorenzo), donde se están finalizando cordones y badenes.

Calle Salta, entre Concordia y Tucumán (barrio La Paz), con tareas de preparación y compactación del suelo previas al hormigonado.

Calle Hipólito Yrigoyen, entre Santa Fe y Corrientes (barrio Salto), donde comenzaron los movimientos de suelo para la apertura de caja.

Calle Leandro N. Alem, entre Beruti-López y Planes (barrio San Isidro), donde se ultiman detalles de pavimentación y se realizan obras complementarias, como bocas de tormenta y ordenamiento de la rotonda.

Las tareas se llevan adelante bajo la modalidad de consorcio de propietarios frentistas por ahorro previo, lo que permite a los vecinos participar activamente en la concreción de mejoras para su barrio.

La secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, destacó el ritmo sostenido de las obras: “Contamos con dos cuadrillas dedicadas exclusivamente a la pavimentación, lo que nos permite avanzar de manera continua siempre que el clima acompañe”.

Por su parte, la directora de Obras Públicas, Belén Ramos, remarcó que estas intervenciones no solo benefician a los frentistas, sino que generan un impacto positivo en toda la comunidad al “cerrar circuitos viales y mejorar la conectividad urbana”.

