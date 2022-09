- Publicidad -





El jefe de Comisaría y el Presidente de AVAC, dieron detalles sobre la reciente adquisición de una nueva unidad para personal de investigaciones y del trabajo que se realiza desde la dependencia en materia de seguridad. Además proyectan el lanzamiento de una rifa para fin de año cuya recaudación tendrá como objetivo el recambio de otros móviles

El presidente de la Asociación vecinal Ayuda a la Comisaría de Crespo, Raúl Alarcón, comentó a SOLNoticias que ésta comisión sostenedora tiene 300 socios, gracias a cuya colaboración se logró adquirir hace poco un Volkswagen Gol Trend 2010. Asimismo recordó que también la comisión ha adquirido una Renault Oroch, una Renault Kangoo, tres motos, bicicletas y hace unos días se adquirió una impresora para la comisaría, » como se está trabajando mucho, se necesitaba una impresora que esté a la altura de las circunstancias entonces compramos una impresora mas grande para que puedan trabajar mejor», agregó. Luego adelantó que también se esta proyectando largar una rifa para a fin de año cambiar uno de los móviles.

Sobre el trabajo de AVAC, Alarcón contó, «con la cuota de socio solventamos muchos gastos de la comisaría como combustible, insumos, las camionetas necesitan mantenimiento, y también tenemos las cámaras , tenemos en total 12 camaras que también necesitan mantenimiento y todo conlleva a la seguridad de Crespo».

Sobre la labor del actual Comisario, Maximiliano Alva, opinó que éste ha dejado la comisaria limpia, en orden para que la gente cuando vaya se sienta cómoda.

Quienes acompañan a Alarcón en la Comisión son la Vicepresidenta María Laura Schneider, Maximiliano Canga, Martín Seimandi, Pablo Gassman, Gustavo Dagrava, Nelson Cepeda, del área de información, y Juan Lell, encargado de las finanzas.

Crio. Maximiliano Alva

Por su parte, el comisario, Maximiliano Alva recordó que pronto de cumplirá un año de su asignación al frente de la comisaría de Crespo. «Es un desafío muy importante, ya que dentro de las comisarías de lo que es Paraná Campaña la de Crespo es la mas importante, así que con toda esa responsabilidad y esa carga que amerita un lugar como este estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias, en lo que respecta a Avacc el agradecimiento de parte de la comisaria, porque tenemos el apoyo desde el primer día», dijo.

También aclaró que no es fácil, sobre todo la parte económica. «Es difícil mas con los tiempos que estamos viviendo, no obstante eso AVAC siempre estuvo respondiéndonos con trabajo de la comisaria, y todo tiene un fin. Hay que agradecer por la nueva unidad que se adquirió y la impresora que se estaba necesitando, una de mayor nivel y calidad, y desde la parte edilicia de a poco se va haciendo cuestiones con recursos propios y desde la dirección logística departamental que es de donde dependemos, se va haciendo». Además reconoció al personal policial que siempre están al pie del cañón. «No tienen ningún tipo de mezquindad en hacer tareas de pintura o de albañilería que nada tienen que ver con la seguridad».

Además consideró que para él tiene un mayor valor tratar de reciclar lo que se pueda reciclar, «no es únicamente cambiar y comprar nuevo, uno por la cuestión económica y otra que me parece que adquiere mayor valor aquello que se pueda modificar, reciclar, reacondicionar».

Sobre las mejoras edilicias, el comisario explicó que se priorizó la parte donde se reciben las personas, «el que va a la comisaria va con algún problema, entonces que mejor que ser atendido de buena manera como debe ser, no solo como policía sino con la calidad humana y un ambiente adecuado, en ese camino estamos», dijo.

Operativos

Sobre los operativos respondió que algunos de los que se realizan a diario son trazados desde la jefatura departamental, Paraná, y otros los trazan desde la comisaría de Crespo según la necesidad. «Según si hay algún tipo de eventos, y se implementan en distintos lugares, se va rotando, hemos dividido la ciudad en varias zonas por tareas investigativas que no se dan a conocer pero son puntos estratégicos que uno va realizando, y aumentan en su cantidad sobre todo los fines de semana», aclaró.

Sobre las retenciones vehiculares explicó que se hacen cuando hay control vehicular, no se hacen operativos para retener moto, sino que sin operativos preventivos. También agradeció a la guardia municipal de tránsito que trabaja en los controles a la par de la policía.

Raul Alarcón consideró que la ciudadanía tiene que poner su grano de arena para una mejor seguridad ayudando a la policía cuidando sus pertenencias, » no dejando las bicicletas afuera, no dejando las puertas abiertas, sin llaves, las medidas de seguridad mínimas que siempre pedimos, no ser tan confiados, por lo menos dificultarsela al chorro, que no le sea tan fácil y de paso damos una mano a la seguridad toda».

Por su parte, el Comisario Alva resaltó que el vecino de Crespo avisa, «les hemos pedido en distintas entrevistas que colaboran con eso y lo hacen, llaman al 101 y ponen en aviso un montón de circunstancias que son ojos que tenemos en toda la ciudad y que nos favorecen», dijo. Comentó que es importante volcar recursos en la tarea preventiva, «los hechos ocurren y van a seguir ocurriendo en cualquier punto, siempre va a haber un hecho delictivo y demás, pero volcando la parte preventiva de aca de Crespo, y quizás voy a ser repetitivo, pero justamente lo que decía Raúl con la cantidad de móviles que tenemos gracias a la comisión se pueden hacer tareas preventivas en varios puntos de la ciudad porque esta el elemento humano y los recursos materiales, pero no obstante eso, se requiere de que no le demos la oportunidad a esos delincuentes que se avecinan a ésta ciudad y se aprovechan de la buena fe de las personas y de que somos demasiado confiados, hemos visto automóviles de alta gama son su llave adentro, con sus pertenencias, como también propiedades con las puertas abiertas», dijo y aseveró que a la seguridad la hacemos entre todos , y llamó a la ciudadanía a que colabore en ese aspecto.

Sobre las cámaras de seguridad en la ciudad, dijo que, el municipio tiene una gran cantidad de cámaras junto con las cámaras que son de la comisión de AVAC. » Con Raúl nos hemos reunido para reubicar algunas, porque Crespo va creciendo cada vez mas y se van a reubicar algunas cámaras», dijo.

Sobre la rifa que va a llevar adelante AVAC próximamente, Raúl Alarcón aseveró que ya está todo decido. «Más adelante vamos a hablar de los premios. Para adquirir el número va a haber cuatro vendedores que van a ir casa por casa, barrio por barrio, no va a ser una rifa cara, va a ser accesible para que la gente pueda comprarla, debido a que entendemos que hoy la situación económica no esta muy bien y entendemos a la gente que no la puede comprar», dijo.

Y para finalizar aconsejaron a la población que no duden en llamar a la policía, al 101 siempre que vean una situación extrañar. «Cuando llamen pregunten quien habla, para poder sondear bien, para saber que fue lo que pasó. Uno evalúa desde la dependencia de qué manera va a afrontar tal llamado, pero dando aviso ya es responsabilidad de la dependencia policial, la comisaria es de todos».

SOLNoticias