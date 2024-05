- Publicidad -





El fin de semana se disputó la séptima fecha del torneo: Atlético Hasenkamp igualó y Viale FBC ganó de visitante, mientras que Litoral alcanzó a su clásico rival luego de empatar su partido. Repasa todos los resultados en Paraná Campaña.

Se jugó la fecha 7 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña 2024. Hugo goleada de Unión Agrarios Cerrito por 4 a 0 en condición de local que lo dejó como segundo en la zona Norte, detrás de Atlético Hasenkamp que empató en Alcaraz ante Unión FBC.

En el Centro, fue igualdad de Litoral en Hernandarias ante Independiente FBC, con el punto sumado alcanzó a su clásico rival. Además, hubo derrota de Atlético Hernandarias en Tabossi por la mínima ante el Deportivo.

Por su parte, en la Sur, Viale FBC sigue como único puntero tras ganar 3 a 1 en Crespo. El que goleó de visitante fue Cañadita Central a Arsenal por 4 a 0.

RESULTADOS

ZONA NORTE

Unión FBC de Alcaraz 1-1 Club Atlético Hasenkamp

Club Juventud Sarmiento 2-0 Club Atlético Juventud Unida

Unión Agrarios 4-0 Club Sauce de Luna

ZONA CENTRO

Club Social Deportivo Tabossi 1-0 Club Atlético Hernandarias

Club Social y Deportivo Tuyango 2-2 Asociación Social y Deportiva Diego Maradona

Independiente FBC 0-0 Atlético Litoral

ZONA SUR

Atlético Arsenal 0-4 Club Atlético Cañadita Central

Atlético Sarmiento 1-3 Viale FBC 3

Seguí FBC 2-1 Asociación Deportiva y Cultural

TABLA DE POSICIONES

ZONA SUR

Viale FBC 16

Cañadita Central 10

Union 10

Segui FBC 7

Cultural 5

Sarmiento 5

Arsenal 5

ZONA CENTRO

Atl. Maria Grande 12

Litoral 12

Atl. Hernandiarias 9

Dep. Tabossi 8

Independiente FBC 7

Asoc. Diego Maradona 2

Dep. Tuyango 1

ZONA NORTE

Atl. Hasenkamp 14

Dep. Bovril 12

Union Agrarios Cerrito 12

Union FBC Alcaraz 9

Juv. Sarmiento 5

Club Sauce de Luna 4

Juv. Unida 1

PRÓXIMA FECHA – 8º

ZONA SUR

Seguí FBC vs. Viale FBC

Atlético Arsenal vs. Atlético Unión

Atlético Sarmiento vs. Cañadita Central

Libre: Asociación Cultural

ZONA CENTRO

Atlético Hernandarias vs. Asociación Social Diego Maradona

Deportivo Tabossi vs. Independiente FBC

Atlético María Grande vs. Atlético Litoral

Libre: Deportivo Tuyango

ZONA NORTE

Juventud Sarmiento vs. Club Sauce de Luna

Unión FBC vs. Deportivo Bovril

Unión Agrarios vs. Atlético Hasenkamp

Libre: Juventud Unida

Fuente: Seguí Noticias – Fotos: Micrófono Digital