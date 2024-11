- Publicidad -





El Intendente de Aranguren, Luis Siebenlist, junto al Secretario de Gobierno, Ramiro Muñoz, brindaron una entrevista en el programa MediaMañana por 96.5 Radio Popular Aranguren (FM Municipal).

En la misma se refirieron la Feria de Alimentos Esenciales que se realizará el sábado venidero (16-11), desde las 19:00, en el Complejo Deportivo Municipal. Por otra parte, los entrevistados hicieron mención a un bono de $20.000 para los empleados municipales en alusión a su día y un nuevo incremento de sueldo.

A su vez, fundamentaron la creación del club de emprendedores y la entrega de medicamentos al Centro de Atención Primaria de la Salud “Eduardo Laurencena”. Asimismo, brindaron detalles de obras que se están llevando a cabo, pavimento y cordón cuneta en calle 9 de julio y la construcción del buffet en la zona de los natatorios municipales, lo cual es financiado con fondos municipales. También es preciso recordar el trabajo que lleva a cabo el personal municipal en el reacondicionamiento de los natatorios para iniciar la temporada de verano 2024/2025.

El Presidente Municipal de Aranguren, Luis Siebenlist, ofreció detalles de la Feria de Alimentos Esenciales: “Es un proyecto que venimos trabajando hace un tiempo, se trata de brindar la posibilidad a sectores de clases sociales que se vieron castigados por el efecto inflacionario, al menos una vez por mes, el acceso a cortes de carnes a precios subsidiados como así también productos lácteos, verduras, frutas, que son básicos para la canasta familiar. Además de pescado, miel y huevos. La idea es acompañar desde el Municipio para quienes tienen sus familias, sus chicos y gente mayor también, ya que necesitamos las proteínas, si bien no es una solución total, pero vamos a tratar de acompañar a las familias. Un ejemplo es que vamos a poner a disposición 5 kilogramos de carne a $18.000, estamos subsidiando desde el Municipio un 40% del costo que nosotros vamos a adquirir en carnicerías locales para darle volumen al comercio nuestro que también se vio castigado por la merma en las ventas. Queremos que las familias puedan acceder a los productos mencionados a un precio mucho más bajo de lo que se vende normalmente con el aporte de un subsidio que vamos a trabajar directamente con los comerciantes de nuestro pueblo y que cada ciudadano pueda adquirir productos a través de sus medios, por lo tanto, no estamos hablando de entrega de bolsones, simplemente le damos la posibilidad a la gente de comprar productos a un costo mucho menor de lo que está en el mercado normalmente. Se van a instalar puestos en el Complejo Deportivo Municipal para lo cual se está trabajando para dejarlo en condiciones. Además, vamos a tener una propuesta cultural con el conjunto Sembrando Esperanza, la idea es arrancar a las 19:00 y a medida que esto se vaya desarrollando sumar esta propuesta cultural y también, quienes deseen vender productos de repostería o panificación por cuenta propia, no subsidiado, lo puedan hacer para integrar a la feria el sector de productos caseros elaborados”, contó Luis Siebenlist.

Con respecto a obras, el Intendente comentó el trabajo de Pavimento que se está llevando a cabo en calle 9 de julio: “Estamos avanzando con la obra de pavimento de hormigón elaborado en calle 9 de julio, entre avenida 22 de Julio hasta calle Almafuerte, es un poco más de 2 cuadras, la idea es llevar una solución definitiva”, dijo Siebenlist. Cabe aclarar que la misma se ejecuta con recursos municipales.

Sobre Natatorios y Buffet, especificó qué: “Estamos trabajando para ponerlo en condiciones, de un año a otro tenemos que vaciar la pileta, limpiar el fondo, pintar, limpiar todo el sarro que se va acumulando durante el año y acondicionar todo el predio, estamos invirtiendo en pintura y todo el mantenimiento para cuando llegue la temporada, es decir, el mes que viene, podamos comenzar de la mejor manera posible. A su vez, estamos terminando el nuevo buffet que se está construyendo, que está en un 90%, queremos terminar pronto la construcción para ver la puesta en valor y que los interesados puedan presentar las ofertas para explotar el mismo para que nuestros vecinos y quienes visitamos el complejo en verano podamos disfrutarlo a pleno”, concluyó.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Ramiro Muñoz, habló sobre el Club de Emprendedores: “En lo personal es un proyecto que me llena de alegría, está dentro del marco del programa de Desarrollo Económico Municipal y uno de los ejes es el Club de Emprendedores, me produce mucha satisfacción formar parte de un gobierno que también se toma el tiempo para pensar en la necesidad concreta de la clase media, creo que con esto damos una visión integral respecto de lo que sería la economía a través del área de Desarrollo Social que trabaja mucho con los sectores más vulnerables y en esta oportunidad hemos logrado ocuparnos también de la clase media trabajadora para llevarle una solución en una economía tan castigada como la que tenemos hoy por hoy todos los argentinos. El Club de Emprendedores viene a tratar de identificar y nuclear los sectores que se dedican a esta rama de la economía social que tiene un importante impacto en lo que sería el sector privado, provee soluciones a la cuestión laboral y contribuye al desarrollo personal. Hemos tenido una convocatoria muy amplia, mucha gente decidió participar, completaron el formulario que se habilitó a través de la página web de la Municipalidad, fue una grata sorpresa para el equipo municipal tener semejante respuesta por parte de la gente y nos puso de cara a una realidad muy promisoria, tenemos entre 42 y 46 emprendimientos funcionando ya consolidados en cierto modo, algunos hasta con 15 años de trayectoria y esto sin tener en cuenta los comercios de mostrador ya instalados. El Club de Emprendedores cuenta con tres ejes principales, en primer lugar, la capacitación, una vez que finalice este proceso vamos a realizar una feria y por último la posibilidad de acceder a financiamientos de un número limitado de proyectos, el cual será 100% municipal, en forma de crédito en un plan de pago a tasa 0”, expresó Muñoz.

Vale aclarar que la Apertura del Club de Emprendedores se realizó el viernes 8 de noviembre, en la Casa del Bicentenario).