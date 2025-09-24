- Publicidad -





El miércoles 17 de septiembre, personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llevó adelante una jornada de atención en la Casa Central de COOPAR, en Aranguren, de 8:00 a 14:00.







La actividad, organizada de manera conjunta entre COOPAR y ANSES, tuvo como objetivo facilitar el acceso a trámites y consultas a vecinos y vecinas de la localidad.

Durante la jornada se resolvieron gestiones vinculadas a consultas generales, trámites de libretas y certificados escolares, beneficiando a un total de 20 personas.

En esta oportunidad, el sistema funcionó con normalidad, lo que permitió un mejor desenvolvimiento de la atención.

Además, se otorgaron turnos para aquellas gestiones que requieren ser realizadas en las oficinas centrales del organismo.