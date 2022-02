Mientras esto ocurre, abrieron algunas “ventanas de oportunidad” para que ingresen contenedores con carne porcina de Brasil. Esto quiere decir que hay un grupo de empresarios que importa contenedores con cortes porcinos y los vende al mismo precio mayorista que se vende en el mercado local y casi en un pase de manos donde pierden los productores locales y no se benefician los consumidores, se pueden ganar $ 200 por kilo, o el equivalente a u$s0,80. En un contenedor de 25 mil kilos, la cifra oscila los u$s20 mil.

Más allá de las advertencias por las crecientes importaciones (durante 2021 importamos un 104,8% más que en 2022), por ahora el Gobierno no realizó ninguna acción tendiente a evitar la salida de dólares para el pago de un producto que se genera en el mercado interno y que además podría ser una opción saludable y económica para la canasta básica de alimentos.

