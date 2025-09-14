En la madrugada de este domingo, alrededor de las 03:40 horas, personal de la Comisaría Aranguren intervino en un accidente de tránsito ocurrido en el acceso a la localidad, sobre el camino que conduce a General Ramírez.
Un automóvil Mercedes Benz C220, conducido por un joven de 25 años, oriundo de General Ramírez, colisionó violentamente contra el tapial de una vivienda y luego impactó contra un árbol, el cual quedó incrustado junto a la puerta del conductor. El vehículo era acompañado por un hombre de 28 años, domiciliado en Villa Aranguren.
Según el testimonio del conductor, se habría dormido al volante, lo que provocó la pérdida de control del rodado y el posterior choque.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, quienes debieron asistir para liberar al conductor atrapado en el habitáculo, y personal de emergencias médicas, que trasladó al herido al Hospital San Martín. Allí se le practicó una tomografía y quedó internado para estudios complementarios, a fin de determinar el carácter de las lesiones sufridas. La Policía continúa con las actuaciones correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente.
SOLNoticias.