Un estudio jurídico tuvo que lidiar con la burocracia bancaria para poder «limpiar» el buen nombre de un vecino que nunca tuvo ninguna relación con el Banco que lo había catalogado como «deudor irrecuperable». Este antecedente abre un nuevo escenario de los riesgos a los que se expone a las personas con el uso de los datos personales. Audio



La Dra. Sonia Spreáfico habló con SOLNoticias al respecto de un caso en el que un ciudadano de Crespo tuvo que enfrentar a un Banco por la falsificación de su firma. El hombre había quedado como deudor irrecuperable.

La abogada del damnificado, Sonia Spreáfico explicó que su cliente había sacado un crédito personal para un destino particular, no muy grande, y al hacer la gestión a un Banco se le rechaza la solicitud por esa misma cuestión. «Es una persona que no tiene mucha vida bancaria, entonces le sorprendió mucho este dato de deudor irrecuperable que es deudor 5 para el Banco Central. Pidió información en el banco, se le dió lo poco que figuraba en el Banco, entonces pidió nuestro asesoramiento, comenzamos con cartas documento», contó.

Posteriormente, desde el estudio hicieron averiguaciones en internet mediante las cuales encontraron informes de una supuesta tarjeta de crédito que el hombre nunca había usado ni recibido. «No tenía idea de lo que le estaban hablando, era el saldo deudor de una supuesta tarjeta de crédito nunca abonada y que además nunca fue usada, era muy extraño todo. Mandamos cartas documento pidiendo que se dé de baja esa información negando deuda, negando contrato».

Lo que se le cobró al denunciante era un saldo por las renovaciones de esa tarjeta. El Banco dijo que había sido emitida la tarjeta, ratificó la información, por lo que el hombre tuvo que ir a la justicia.»No quedó otra porque el señor seguía con esa deuda. Ser deudor 5 no es que solamente te impide ahora, durante mucho tiempo los bancos no te dan, porque demostras que sos un deudor muy moroso,bpor eso nosotros pedimos la rectificación del dato, para que a él no le aparezca como abonado, sino para que le aparezca como erróneo, para que el historial crediticio del señor quede limpio», explicó la abogada.

La entrevistada explicó que en esos casos se va a la Justicia Federal, porque al estar la información del hombre en los datos del Banco Central de la República Argentina, queda afectado en todo el país. Plantearon en la justicia el recurso de Habeas Data. El Banco presentó documentación, y había una firma que fue negada por el damnificado por lo que se procedió a realizar una prueba pericial mediante la cual se logró demostrar que se trataba de una firma apócrifa.

Si bien en las dos instancias que se atravesaron su cliente tuvo sentencias favorables, destacó que el Banco todavía puede acudir a la Corte Suprema.

Al respecto de las teorías que manejan sobre como pudo haberse producido el hecho, comentó que la grafía de la firma era muy similar a la del denunciante, por lo que sospecha que quien hizo la firma apócrifa ha copiado la firma de algún lugar, estimando que se trata de alguien vinculada a ese banco oriunda de la Ciudad de Crespo. También puede haber sido copiada del DNI o de los padrones electorales.» Pienso que nuestra firma, nuestra grafía nos desprotegen, por eso la firma digital es algo bueno, porque no vemos la grafía, tiene un QR, son otros sistemas. Ésto surgió porque alguien vio la grafía de este señor, o bien ha tenido vínculo con otro producto que él sí solicitó de los bancos, no tenía tarjeta pero ha tenido otras cuestiones, cuenta a sueldo. Lo cierto es que estos archivos están desprotegidos,» opinó.

La doctora aconsejó a todas las personas que tienen dudas con respecto a cómo manejarse con los Bancos que vean a los abogados porque «hace a la salud del sistema, no solamente bancario sino de nuestros propios datos. Yo sugiero que sea con asesoramiento porque uno no puede andar revoleando sus propios datos, cuanto más discretos seamos en la información menos riesgos vamos a tener».

Spreáfico recalcó que éste caso es paradigmático porque al hombre no había ningún modo de vincularlo con las deudas, pero que sí ha tenido en su estudio muchos casos de gente que ha saldado deudas y sigue siendo amonestada por estudios de cobranza de Buenos Aires, y en ese sentido reiteró la importancia de consultar con sus abogados antes de firmar cualquier acuerdo.

Habeas Data

Sobre el pedido del recurso de Habeas Data que solicitaron explicó que uno es el informativo porque no podían obtener el dato, el Banco lo negaba pero argumentaba deuda. «Pedimos el dato, y como ya asumíamos que era erróneo pedimos la rectificación. Cuando nos contestan eso salta la documentación, la firma apócrifa. Lo tuvimos que hacer por la justicia porque el Banco no nos facilitaba la información; el Banco que informó el dato al Banco Central, a la organización Veraz y a las bases de datos, no le exhibía al deudor la documentación en la que basó esa información. Tuvimos que ir a la justicia, pedir un informativo y rectificativo», detalló.

El Banco aún puede acudir a la corte suprema

La abogada reiteró que si bien el Banco podría acudir la Corte Suprema, se trata de una cuestión de prueba porque la firma es una cuestión de materia probatoria pura, porque se demostró la falsedad de la firma. La letrada explicó que la Corte tiene como jurisprudencia casi unánime no intervenir en cuestiones de prueba, por lo que «va a ser muy difícil que el Banco logre ésto porque la materia no es propia de la Corte Suprema, por eso digo que tenemos confianza de que no va a lograr el Banco su cometido.»

Es el primer caso de ésta dimensión que manejan en el estudio de Spreáfico. Nunca habían tenido un caso con firma apócrifa de una persona que no había pisado el banco, y que no había tenido vinculación alguna con el Banco, ni antes ni después.

Para finalizar, la abogada aconsejó ser cuidadosos con los datos que se exponen en internet y ser atentos a la hora de firmar cualquier cosa y ver a quién le damos nuestros datos. También llamó a tener buenas prácticas bancarias ya que después es difícil recuperar la buena imagen frente a los Bancos que muchas veces nos ayudan.



