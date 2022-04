El entrerriano habló de las razones que están detrás de esa decisión. “Nosotros compartimos los objetivos por los cuales se quiere hacer la marcha. Institucionalmente lo que no compartimos es la metodología porque creemos que hay otros caminos. Hoy el trabajo institucional que se está haciendo con diputados, senadores y gobernadores es un trabajo que puede surtir mucho más efecto, porque nuestros reclamos se pueden transformar en leyes que el Poder Ejecutivo no puede modificar”, dijo Chemes a Bichos de campo .

Y a continuación agregó que “no creemos que una protesta vaya a cambiar el rumbo; el lunes los problemas van a ser los mismos. Sí probablemente les dé más visibilidad ante la sociedad, pero no va a solucionarlos. Y este trabajo que estamos haciendo nosotros por diferentes caminos, de convencimiento para que los que definen cambien la situación, es la gota que horada la piedra. Esa es la esperanza”.

-Si una marcha no es la alternativa, ¿cuál considerás que sería? -En lugar de la protesta, esa energía podría llevarse a trabajo con la Legislatura, a seguir teniendo reuniones con los gobernadores. Ellos son los que tienen la llave política para presionar al gobierno nacional; hay que buscar por ese lado. Si salimos a las calles a gritar, macanudo, la gente se puede dar cuenta de nuestro problema, pero los funcionarios parece que son muy insensibles a todo ese tipo de manifestaciones.

-Igualmente apoyás a las demás entidades que sí acompañan.

-Por supuesto. Es más, a los productores nuestros los hemos dejado en libertad para que si quieren ir como productores vayan. No es un capricho mío: de 16 confederaciones que somos en CRA, 13 han votado no acompañar y tres solamente votaron por el sí. Yo estoy respetando y obedeciendo a la mayoría. -Muchos productores hablan de que hay una crisis de representatividad entre las entidades ruralistas.

¿Qué opinión te merece ese planteo? -No creo que sea así. La crisis de representatividad la tiene un sector como el de los autoconvocados, que no son la mayoría. Ahora, si hay una crisis de representatividad generen una entidad y lideren ellos la representación del campo. Nosotros no estamos ahí porque se nos antoja, estamos ahí porque evidentemente, la mayoría de los productores nos sigue buscando y nos sigue sintiendo como representativos de ellos. Además, hay una contradicción. Nos dicen que no somos representativos, no quieren incorporarse a nuestras entidades, nos atacan por todos lados, pero resulta que quieren obligarnos a que nosotros acompañemos. Que se pongan de acuerdo. Primero que aclaren a dónde quieren ir y eso les va a aclarar el panorama.